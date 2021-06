Szczawiński NIE OWIJA W BAWEŁNĘ: „Ci ludzie po prostu wypowiedzieli nam wojnę”

Matematyk i autor modelu budowania odporności zbiorowej Krzysztof Szczawiński skomentował ostatnie poczynania rządu warszawskiego, dokonane pod pretekstem mniemanej pandemii. Naukowiec odniósł się m.in. do zarządzonej kwarantanny dla osób wracających spoza Schengen oraz do manipulacji, jakich dopuszczają się rządzący.

„Ale to jest wredne…” – rozpoczął Krzysztof Szczawiński. Matematyk odniósł się do ogłoszonej ostatnio zmiany dotyczącej kwarantanny.

„Z dnia na dzień, bez żadnego uprzedzenia, wychodzi sobie jeden z drugim i ogłasza następującą karę dla niezaszczepionych: że jak wyjechali na wakacje poza Schengen, to czeka ich 7-10 dni aresztu domowego jak wrócą… i to tak, że nie ma jak tego uniknąć poprzez wykonanie testu czy jakkolwiek…” – napisał.

Jak zaznaczył, jest to tym bardziej kuriozalne, że obecnie w Polsce liczba wykrawanych nowych zakażeń utrzymuje się na poziomie 150 dziennie – i ciągle spada. Szczawiński podkreślił też, że „wszystkie «warianty» i tak już dawno tutaj są i jakoś się nie niosą, bo mamy już od dawna naturalną odporność”.

Szczawiński skomentował też sposób komunikowania Polakom kolejnych pandemicznych zmian. „Oni dobrze wiedzą jak robią coś wyjątkowo paskudnego czy głupiego, bo wysyłają wtedy tego Kraskę żeby to powiedział – osobę ewidentnie mało rozumiejącą…” – stwierdził.

Odniósł się też do słów na temat polskich kibiców wracających z Rosji.

„I jeszcze bezczelnie dodaje na temat 1500 kibiców wracających z meczu Polska-Szwecja w Rosji: «To są bardzo rozsądni ludzie i na pewno są wszyscy zaszczepieni» – no więc po pierwsze najrozsądniejsi młodzi ludzie raczej nie są zaszczepieni – akurat wiem po sobie i rozsądnych ludziach wśród których się obracam, w odróżnieniu od viceministra Kraski ewidentnie – po drugie kibice to są raczej ludzie bardziej wolni niż posłuszni, więc NA PEWNO nie wszyscy są zaszczepieni, czyli viceminister powiedział następną bzdurę i tym razem dodatkowo bezczelną – zresztą nie pierwszą i na pewno nie ostatnią niestety…” – zaznaczył.

W ocenie Szczawińskiego chodzi „przede wszystkim o to, by pokazać, że mogą dowalić niezaszczepionym, jak chcą i że będą to robić”. Jak zaznaczył matematyk, rząd na potęgę rozdaje pieniądze podatników, żeby „zachęcać” do szprycowania. Jednocześnie też „serwują takie kary – żeby człowiek nie znał dnia ani godziny i się bał…”.

„Ci ludzie po prostu wypowiedzieli nam wojną – NIE wolno na to pozwalać!!” – podsumował Krzysztof Szczawiński.