Mściwe te amerykańskie lewaki. Demokraci ogłaszają powołanie „specjalnej” komisji śledczej w sprawie „ataku” na Kapitol

Szturm na Kapitol to niemal akt założycielski paktu na rzecz wyrzucenia Donalda Trumpa z polityki raz na zawsze. Sądy odmawiają dochodzenia przeciw byłemu prezydentowi, padają kolejne zarzuty wiążące go z wydarzeniami na Kapitolu, ale Demokraci nie rezygnują…

Teraz ogłaszają powołanie specjalnej komisji śledczej. Ogłosiła to rzecz jasna demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. W czwartek 24 czerwca zapowiedziała powołanie specjalnej komisji ds. ataku na Kapitol z 6 stycznia dokonanego przez zwolenników Donalda Trumpa.

Warto zwrócić uwagę na obłudę Pelosi, która mówiła: „dziś rano, z wielką powagą i smutkiem, ogłaszam, że Izba ustanowi specjalną komisję w sprawie rewolty 6 stycznia”. Dodała, że trzeba „szukać prawdy o tym, co się wydarzyło i upewnić się, że taki atak nie może się powtórzyć”. Jak widać „subtelna” Nancy Pelosi od razu jednak zakwalifikowała wydarzenia ze stycznia do „insurekcji” i przypisała go Trumpowi.

Pod koniec maja Republikanie już sprzeciwili się tworzeniu komisji do tropienia prawicowych czarownic. Dodali, że trwają już śledztwa parlamentarne i policyjne. Chociaż sześciu senatorów republikańskich poparło Demokratów, wniosek został w Kongresie odrzucony. Demokraci nie odpuszczają i pod wodzą pani Pelosi znowu do tematu wracają.

