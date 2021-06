Nędzny koniec ministra zdrowia. Wyborcy i rodzina nie darują mu zakłamania i podłości

Brytyjski minister zdrowia został złapany ze swoja kochanką. Powszechnie znienawidzony polityk nie tylko zdradzał żonę, ale złamał tez zasady reżimu sanitarnego, który narzuca.

Matt Hancock, to odpowiednik polskiego ministra zdrowia Niedzielskiego. Jest powszechnie znienawidzony i wszyscy przewidują, że Boris Johnson potraktuje go tak jak na to zasługuje – wyrzuci go z rządu po zużyciu.

Sam szef brytyjskiego rządu ma o ministrze zdrowia jak najgorsze zdanie. Jak wynika z maili Johnosna, które przeciekły do prasy pisze o nim, że jest „ku..a beznadziejny”.

Nędzny koniec Hancocka właśnie prawdopodobnie nadszedł. Minister zdrowia został nagrany przez kamery monitoringu jak obmacuje swą kochankę. Na nagraniach, które opublikował dziennik „Sun” widać jak dosłownie wpycha jej do ust swój język, łapie za pośladki, obmacuje.

Kochanka ministra zdrowia jest Gina Coladangelo, żona milionera Olivera Tressa. Oszust i cudzołożnik minister zdrowia zrobił ze swej kochanki doradczynię w swoim resorcie. Sam Hancock jest też żonaty.

Nie chodzi oczywiście tylko o to, że minister zdrowia jest oszustem i cudzołożnikiem. Chodzi o to, że złamał tez wszelkie zasady izolacji, które narzucał. Na całe miesiące zamknął Brytyjczyków nie pozwalając im niemal wychodzić z domu, a sam w tym czasie zabawiał się ze swoją kochanka.

To co pokazano na nagraniach trudno uznać za zachowanie dystansu społecznego. Hancock wystosował publicznie żenujące przeprosiny: „Zgadzam się, że w tych okolicznościach naruszyłem wytyczne dotyczące dystansu społecznego. Zawiodłem ludzi i jest mi bardzo przykro”.

AKTUALIZACJA. Matt Hancock podał się do dymisji. Więcej w poniższym artykule.