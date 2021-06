Trzęsienie ziemi w brytyjskiej polityce. Minister zdrowia Matt Hancock podał się do dymisji. Ludzie chcieli, żeby go aresztowano [VIDEO]

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock podał się do dymisji. Na jaw wyszło, że łamał restrykcje epidemiczne w czasie, gdy sam kazał Brytyjczykom siedzieć w domach pod pretekstem walki z koronawirusem.

Tabloid „The Sun” opublikował nagrania, na których widać, jak Hancock obmacuje swą kochankę – dosłownie wpycha jej do ust swój język, łapie za pośladki.

Gazeta przekonuje, że nagrania pochodzą z 6 maja, z okresu, gdy wciąż obowiązywał nakaz zachowywania dystansu w stosunku do osób spoza własnego gospodarstwa domowego lub tzw. bańki wsparcia. Nakaz ten zniesiony został od 17 maja.

Medialna bomba wybuchła w piątek. Były już minister zdrowia najpierw przeprosił za swoje zachowanie, ale zapewniał, że ze stanowiska nie odejdzie. Dzień później zmienił zdanie. Oficjalnie – sam podał się do dymisji.

Dymisja Hancocka

– Ostatnią rzeczą, której bym chciał, jest to, by moje życia prywatne odwracało uwagę od najważniejszej rzeczy, na jakiej jesteśmy skupieni, jaką jest wyprowadzenie nas z tego kryzysu. Chcę jeszcze raz przeprosić za złamanie wytycznych i przeprosić moją rodzinę i bliskich za wplątanie ich w to. Muszę także być z moimi dziećmi w tym czasie – wystosował „słodkie” oświadczenie Hancock.

– Jesteśmy winni ludziom, którzy poświęcili tak wiele w tej pandemii, aby być uczciwym, kiedy ich zawiedliśmy, jak ja to zrobiłem, naruszając wytyczne – dodał. Opublikował także krótki film, w którym podziękował za możliwość sprawowania funkcji ministra i raz jeszcze przypomniał powody odejścia.

Kochanką żonatego ministra zdrowia okazała się Gina Coladangelo, żona milionera Olivera Tressa. Oszust i cudzołożnik minister zdrowia zrobił ze swej kochanki doradczynię w swoim resorcie we wrześniu 2020 roku. Jej obowiązki obejmują 15-20 dni pracy rocznie, za co dostaje 15 tys. funtów. Hancock i Coladangelo znają się z czasów studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Sprawa złamania restrykcji przez Hancocka wyszła na jaw zaledwie w miesiąc po tym, jak poważne oskarżenia wobec niego wysunął były główny doradca Johnsona, Dominic Cummings.

Składając zeznania przed parlamentarnymi komisjami, zarzucił Hancockowi, że przez jego błędy zmarły tysiące osób, które nie musiały umrzeć oraz że kłamał w kwestii testowania osób wypisywanych ze szpitali do domów opieki.

Ujawnił też, że w początkowej fazie pandemii premier Johnson poważnie zastanawiał się nad zwolnieniem Hancocka ze stanowiska, czego ostatecznie nie zrobił.

CZYTAJ TAKŻE: Cyrk na wizji. Minister zdrowia rozpłakał się po rozpoczęciu szczepień [VIDEO]

To nie pierwsza dymisja z kręgów rządowych po złamaniu epidemicznych restrykcji. W maju ub.r. czołowy brytyjski epidemiolog Neil Ferguson zrezygnował z funkcji doradcy rządu, gdy wyszło na jaw, że w czasie lockdownu złamał zakaz składania wizyt domowych, odwiedzając kobietę, z którą miał romans.

W sobotę dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Brytyjczyków protestowało przeciwko rządowemu oszustwu. Obiecano, że 21 czerwca zostaną ściągnięte wszystkie restrykcje, ale pod pretekstem wariantu Delta obostrzenia przedłużono do 19 lipca. Demonstranci domagali się także aresztowania (byłego już) ministra Hancocka.