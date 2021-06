„Aresztować ministra zdrowia!” Tłum domagał się zakończenia restrykcji. Gigantyczny protest w Londynie [FOTO/VIDEO]

Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w antylockdownowym proteście organizowanym na ulicach Londynu. Manifestanci domagali się zakończenia koronawirusowych obostrzeń oraz aresztowania ministra zdrowia, Matta Hancocka.

W sobotnie popołudnie tłumy zebrały się na ulicach stolicy Wielkiej Brytanii. Czują się oszukani po tym, gdy rząd wycofał się z obietnicy i nie zniósł wszystkich koronawirusowych restrykcji 21 czerwca. Nowy termin wyznaczono na 19 lipca. Tłumaczono to wariantem Delta.

Dziesiątki tysięcy osób przeszły ulicami Londynu. Finalnie znaleźli się na Downing Street, gdzie odpalili flary i rzucali piłeczkami tenisowymi w budynek parlamentu.

Downing Street, London👇 pic.twitter.com/yJ7kAXt7gb — Dr Paul V Greenall (@paulvgreenall) June 26, 2021

Protest w Londynie. Wiadomość do rządzących

Jeden z protestujących, zapytany dlaczego ludzie rzucają akurat piłkami tenisowymi, powiedział: „Napisaliśmy tam krótkie wiadomości do rządzących. Większość z tych wiadomości nie jest zbyt miła”.

Can we get these tennis balls collected and sent out to dog sections up and down the country? Always a spaniel in need😎🐾 pic.twitter.com/3TAPQMmNSJ — Fabulous Finn®️ (@K9Finn) June 26, 2021

Oprócz domagania się natychmiastowego zniesienia koronaobostrzeń, niektóre z haseł głosiły zdecydowany sprzeciw paszportom szczepionkowym oraz przymusowi szczepień.

„Wolałabym inaczej spędzać czas w wolny weekend, ale zamierzam przychodzić na te protesty, ponieważ nie ufam temu, co robi rząd” – mówiła przed kamerami Shirley Jones, która na co dzień pracuje w bibliotece w londyńskiej dzielnicy Crystal Palace.

Anti lockdown protesters clash with police outside Downing Street, London. The incident occurred after a photographer was arrested for jumping over the barriers. #londonprotests pic.twitter.com/9hJ1UJvoYH — Disorderly Britain (@DisorderBritain) June 26, 2021

„Chcemy, aby specustawa o koronawirusie przestała obowiązywać. Będziemy tak długo protestować, dopóki to się nie stanie” – mówiła inna z uczestniczek protestu w Londynie.

Uczestnicy przekonywali, że zebrali się w tłumie, by odzyskać zabraną pod pretekstem koronawirusa wolność. Pochodowi towarzyszyły śpiewy, tańce i gra na różnych instrumentach muzycznych.

Największy koronaprotest

„Głównym powodem, dla którego tutaj jestem to fakt, że lockdown nastąpił kosztem naszej wolności i praw. Nasza wolność gromadzenia się, wolność podróżowania, wolność pracy została pogwałcona. Jestem naprawdę zły na nasz rząd, podobnie jak wszyscy tutaj” – powiedział Iain McCausland, uczestnik protestu, który do Londynu przyjechał z hrabstwa Devon.

Angielskie media zauważają, że to prawdopodobnie największy koronawirusowy protest ze wszystkich dotychczasowych w Wielkiej Brytanii. Dodają, że w manifestacji uczestniczy cały przekrój społeczeństwa – od najmłodszych, po starsze osoby. Oficjalnie na razie nie podano liczby uczestników, ale zdjęcia i nagrania pokazują, że mowa o dziesiątkach, jeśli nie setkach tysięcy osób.

Ludzie protestują w Londynie. Chcą aresztowania ministra Hancocka

Ponadto, manifestanci trzymali plakaty i tabliczki, na których wezwano policję do aresztowania ministra zdrowia, Matta Hancocka.

Hancocka oskarżono o hipokryzję. Przyłapano go bowiem, jak łamie wszelkie zasady izolacji, samemu uczestnicząc w procesie przedłużania obostrzeń, nakazów i zakazów.

42-letni minister został nagrany przez kamery monitoringu jak obmacuje swą kochankę. Na nagraniach, które opublikował dziennik „The Sun” widać jak dosłownie wpycha jej do ust swój język, łapie za pośladki, obmacuje. Kochanką ministra zdrowia jest Gina Coladangelo, żona milionera Olivera Tressa. Oszust i cudzołożnik minister zdrowia zrobił ze swej kochanki doradczynię w swoim resorcie. Sam Hancock jest też żonaty.

Hancock na całe miesiące zamknął Brytyjczyków nie pozwalając im niemal wychodzić z domu, a sam w tym czasie zabawiał się ze swoją kochanka. To, co pokazano na nagraniach, trudno uznać za zachowanie dystansu społecznego.

AKTUALIZACJA: Matt Hancock poinformował, że podał się do dymisji. – Byłem u premiera i złożyłem dymisję. Rozumiem złość ludzi, którzy wiele poświęcili, by walczyć z pandemią. Ci z nas, którzy ustalają zasady, tym bardziej powinni się ich trzymać i dlatego muszę zrezygnować – powiedział w krótkim nagraniu były już brytyjski minister zdrowia.

Na protestach widoczni byli także Polacy, co widać na poniższym filmie

The turnout is massive !!! For those who are still asleep….WE WILL DO IT FOR YOU! June 26, 2021 #londonprotest #enoughisenough pic.twitter.com/1fuTQKxn9L — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) June 26, 2021

Protest przeciwko lockdownowi w Londynie – filmy i zdjęcia

This is going to be massive #londonprotest pic.twitter.com/0gx1DWOG1B — Prof Norman Fenton (@profnfenton) June 26, 2021

#londonprotest June 26, 2021. London rises up in huge numbers AGAIN to say #EnoughIsEnough. pic.twitter.com/s1BxD66mTG — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) June 26, 2021

June 26, 2021 #londonprotest The sleeping giant is now awake. THE PEOPLE say #EnoughIsEnough pic.twitter.com/V3iin7H3Rd — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) June 26, 2021

