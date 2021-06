Jakie obostrzenia w IV fali? Są pierwsze przecieki dot. nowego lockdownu

Rządzący tak często mówią o IV fali pandemii, jakby nie mogli się jej doczekać. W mediach pojawiają się pierwsze przecieki dot. obostrzeń, które miałyby powrócić na jesieni.

We wtorek w programie „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus nt. IV fali wypowiedział się minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jego zdaniem kolejna fala może uderzyć w Polskę już niebawem.

Pisaliśmy o tym:

IV fala. Jesienią powrót obostrzeń?

W mediach pojawiły się przecieki dot. obostrzeń, które rząd ma nałożyć na Polaków w razie IV fali.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski, odpowiadając na interpelację senatorom, napisał, że bon turystyczny dla seniorów najprawdopodobniej nie będzie mógł być zrealizowany tej jesieni z powodu IV fali.

Na przywrócenie reżimu przygotowują się także inni ministrowie.

Minister edukacji, Dariusz Piontkowski, kilka dni temu w wywiadzie radiowym mówił o tym, że są już gotowe rozwiązania, które m.in. umożliwiają dyrektorom szkół w porozumieniu z sanepidem decydowanie o zawieszeniu zajęć stacjonarnych lub przejściu części uczniów na zajęcia zdalne.

Wicepremier Jarosław Gowin mówił z kolei o obostrzeniach w gospodarce.

– Mamy sprawdzone rozwiązania w czasie trzech fal i nie przewidujemy żadnych korekt na wypadek fali czwartej. Konkretne rozwiązania będą uzależnione od stopnia natężenia pandemii – powiedział.

Jednocześnie Gowin stwierdził, że wyklucza scenariusz powrotu do pełnego lockdownu. Trzeba jednak pamiętać, że, gdy ten lockdown trwał, to rządzący twierdzili, iż nie jest on prawdziwym lockdownem.

Źródło: NCzas, Fakt