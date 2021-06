Propozycje dla niezaszczepionych podludzi: opaski, areszt domowy, zakazy wstępu

Sławomir Mentzen przypomniał jakie metody są stosowane w ramach segregacji sanitarnej. Odniósł się przy tej okazji do festynu pod Ciechanowem, w którego regulaminie znalazł się zapis o tym, że niezaszczepieni będą oznakowani specjalnymi opaskami.

Rządzący na różnym poziomie prześcigają się w metodach wprowadzania segregacji sanitarnej. Mentzen opublikował na Twitterze wpis z załączonymi zasadami organizacji jednego z festynów.

„Stare, dobre, sprawdzone metody” – napisał z ironią.

Tymi słowy skomentował informacje o sposobnie oddzielenia zaczepionych od niezaszczepionych.

„W Glinojecku koło, Ciechanowa jak co roku pod koniec czerwca miał być Festyn Wianki. Organizatorzy przewidywali, że w imprezie weźmie udział ok. tysiąca osób. W regulaminie festynu pojawił się więc zapis, że z powodu obostrzeń sanitarnych oraz limitu uczestników osoby, które się nie zaszczepiły, będą oznakowane opaskami na rękę” – czytamy w dołączonym przez Mentzena print screenie.

To kolejny z pomysłów na segregację sanitarną w Polsce. Konfederata wymienił jeszcze kilka z nich.

„Doszliśmy do momentu, w którym na poważnie padają propozycje, żeby niezaszczepieni podludzie:

– nosili opaski

– mieli zakaz wstępu do zakładu pracy

– siedzieli w areszcie domowym po powrocie spoza Schengen

– mieli ograniczone prawo wstępu do kina, na koncerty, do hoteli” – czytamy w kolejnym wpisie.