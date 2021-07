Polski Ład na zakręcie. Coraz większy opór w Zjednoczonej Prawicy na socjalistyczne zapędy wierchuszki

Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że założenia Polskiego Ładu wywindują partię w sondażach. Nic takiego nie nastąpiło. Jak podaje „Rzeczpospolita”, w obozie Zjednoczonej Prawicy jest coraz więcej sceptyków odnośnie niektórych socjalistycznych pomysłów wierchuszki.

Według gazety, polityczna bitwa o Polski Ład dopiero się zaczyna. „Rzeczpospolita” ocenia, że najwięcej emocji, także w środowisku Zjednoczonej Prawicy, budzą propozycje zmian dla przedsiębiorców.

O ile pozytywnie oceniane jest przez nich podniesienie kwoty wolnej od PIT i progu w skali podatkowej, o tyle cały efekt Polskiego Ładu psuje zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej. Ma być liczona od dochodu, bez możliwości odliczenia od PIT.

„Oznacza to zwiększenie obciążeń lepiej zarabiających przedsiębiorców, którzy są na skali, oraz wszystkich płacących podatek liniowy” – mówi Marcin Borkowski, doradca podatkowy w kancelarii Borkowski i Wspólnicy.

„Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tej zmianie” – deklaruje Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club.

CZYTAJ TAKŻE: Dojenie przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu. Setki tysięcy osób w potrzasku

Innymi słowy, propozycje rzucane przez PiS, to nic innego jak podwyżka podatków. Nawet jeśli wliczyć niektóre pozytywne rozwiązania, to summa summarum państwu trzeba będzie oddać więcej w podatkach. Uderzy to przede wszystkim w przedsiębiorców, a więc i pracodawców.

Polski Ład nie przejdzie przez Sejm?

„Czy zmiana zasad liczenia składki spowoduje, że Polski Ład nie przejdzie przez Sejm?” – pyta gazeta i wskazuje, że obecnie Klub PiS liczy 229 posłów (po powrocie Lecha Kołakowskiego liczy 230 posłów – red.), w tym polityków Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina.

Lider Porozumienia zapowiedział jednak w niedzielę na kongresie swojej partii, że nie zgodzi się ona na „radykalne” podwyżki obciążeń dla przedsiębiorców. Dla budowania większości dla Polskiego Ładu istotne będą też głosy Pawła Kukiza (czterech posłów). Kukizowcy mają jednak swoje warunki: poparcie PiS dla ich propozycji, takich jak ustawa antykorupcyjna czy wprowadzenie dnia referendalnego.

„A co z grupą Zbigniewa Girzyńskiego (troje posłów)? Były parlamentarzysta PiS krytykuje Polski Ład. I twierdzi, że PiS skręca w lewo, co było jedną z przyczyn jego odejścia. Może się więc okazać, że decydujące dla losów reformy będzie stanowisko Lewicy, której klub liczy 47 posłów” – czytamy.

Lewica już niejednokrotnie popierała podwyżkę podatków proponowanych przez PiS. Wróbelki ćwierkają jednak, że założenia Nowego Ładu są jednak zbytnio lewicowe nawet jak na Lewicę i w takiej formie Czarzasty i spółka propozycji PiS-u nie poprą.