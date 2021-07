Korwin-Mikke OSTRO: Ten IDIOTA Hołownia chce…

Janusz Korwin-Mikke nie ma najlepszego zdania o Szymonie Hołowni i programie Polski 2050. Legendarny polski wolnościowiec dosadnie napisał co myśli o początkującym polityku.

– Ten idiota Hołownia chciał wprowadzić dochód gwarantowany, żeby każdy miał płacę minimalną, czy pracuje, czy nie – pisze na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

– Przecież ludzie przestaną pracować, bo i tak dostaną pieniądze – prognozuje poseł Konfederacji.

– Czy on myśli, że Polacy są tacy głupi? – zastanawia się polityk. – Do idiotów to przemawia. Socjalizm to jest wspaniała idea dla idiotów – uważa Korwin-Mikke.

Dochód gwarantowany to sen wariata socjalistów na całym świecie. Pieniądze miałyby być dzielone pomiędzy ludźmi – nieważne, czy ci pracują czy nie. To wariactwo brzmi niedorzecznie, ale jest testowane przez kolejne państwa.

Testowali to już Finowie, jednak eksperyment im się nie powiódł. Pisaliśmy o tym:

Teraz taki sam eksperyment przeprowadzają Niemcy i również trudno uwierzyć, że mógłby się on skończyć czymś innym niż porażką.