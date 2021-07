Red Lives Matter. W Kanadzie obalono pomniki królowych Wiktorii i Elżbiety II [VIDEO]

Od dwóch miesięcy w Kanadzie trwają prace na terenie byłych szkół rezydencjalnych. To działające do lat 90. placówki, w których reedukowano i „robiono ludzi” z dzieci odbieranych rdzennym mieszkańcom Kanady.

W rzeczywistości dzieci w szkołach kolonizatorów przeżywały horror. Były gwałcone, bite i zmuszane do wyparcia się swojej kultury.

Wiele z dzieci nie przeżywały „ubogacania” przez Europejczyków. Te które ginęły nie były odsyłane do rodzin, a chowane w masowych grobach na terenie szkół.

Skala horroru okazuje się być większa niż się spodziewano. Niektóre z masowych grobów skrywają szczątki nawet kilkuset dzieci.

W Kanadzie ruszyły demonstracje wymierzone w kolonizatorów. W efekcie niszczone są m.in. kościoły (szkoły rezydencjalne były początkowo prowadzone przez Kościół).

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW

— APTN News (@APTNNews) July 2, 2021