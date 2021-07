Horban i Niedzielski naciskają na Kościół ws. szczepień

Rozmawiałem z abp. Henrykiem Hoserem. Obiecał, że przedstawi biskupom, jako lekarz, konieczność wdrożenia szczepień przeciw COVID-19 – poinformował konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban. „List pasterski byłby skuteczny i pomocny” – wskazał.

Prof. Horban pytany był w piątek w TVN24 o wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który powiedział, że „Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi o kwestie szczepień” przeciw COVID-19.

Szef MZ zaznaczył, że w przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 „potrzeby jest nowy impuls”. „Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc” – ocenił.

Niedzielski poinformował także, że są prowadzone w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami Kościoła. Wspomniał, że planowane jest pewne przedsięwzięcie z udziałem archidiecezji lubelskiej, na razie minister nie chciał jednak zdradzać szczegółów.

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych pytany był, czy zgodzi się z ministrem zdrowia, że Kościół mógłby zrobić więcej, jeśli chodzi o szczepienie przeciw COVID-19.

„Zgodzę się, oczywiście. To jest (…) element, którego nam poniekąd brakuje – jasnego głosu Kościoła. Mam nadzieję, że do takich rozmów dojdzie. Ja rozmawiałem niedawno z skądinąd znanym biskupem Hoserem, który jest lekarzem, ale też przechorował covid (…), to nie była tajemnica. I obiecał, że przedstawi jako lekarz kolegom biskupom konieczność wdrożenia szczepień” – powiedział prof. Horban.

„List pasterski wygłoszony z ambony w małych miejscowościach, tam gdzie ludzie chodzą do kościoła, byłby na pewno skuteczny i pomocny” – wskazał.

Dopytywany był, czy ktoś z rządu rozmawia już z Kościołem na ten temat na poziomie Episkopatu Polski. „Z tego, co wiem zaczynają się takie rozmowy, a teraz, jeżeli jeszcze nie dotarło, to niniejszym korzystając z pańskiego spotkania, z pańskiej audycji taki apel bym ponowił” – powiedział do prowadzącego pogram w TVN24.

Horban odniósł się też do stwierdzenia, że abp Hoser przebywa obecnie w Medziugorie. „Tak, ale ma telefon i odbiera” – powiedział.

Abp Henryk Hoser jest lekarzem, pallotynem, misjonarzem. W latach 2008–2017 był biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim. Obecnie jest biskupem seniorem. Od 2018 r. jest wizytatorem apostolskim w Medziugorie.

Jak podano w piątek rano na stronach rządowych w Polsce wykonano dotąd 29,5 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13,5 mln osób.

Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.

Prof. Horban pytany był w piątek w TVN24 o wariant Delta koronawirusa SARS-CoV-2. „Na 16 tys. przebadanych próbek jest 105 przypadków ” – powiedział zaznaczając, że są to dane na koniec czerwca.

Dopytywany był, czy to rzeczywiście wszystkie przypadki, czy wszystkie zostały wyłapane. „Wszystkich nigdy nie jesteśmy w stanie wyłapać. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkich chorych. To zależy od rozsądku ludzi. Jeżeli człowiek ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych to powinien udać się do laboratorium i się zbadać, lub do punktu opieki medycznej” – odpowiedział.

„Przez analogię do Wielkiej Brytanii, możemy powiedzieć: to wzrośnie. Pytanie kiedy? Nawet nie ma co przewidywać, to już jest wiadomo – mniej więcej zajmuje dwa miesiące do tego by ten wariant zaczął dominować” – powiedział konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. Przypomniał, że pierwszy przypadek w Polsce wariantu Delta odnotowano 3 tygodnie temu.

Odniósł się do stwierdzenia, że w związku z tym w połowie sierpnia wariant Delta będzie dominujący. „Stąd właśnie domniemanie pana ministra Niedzielskiego, że w połowie sierpnia będziemy mieli problem. My myślimy, że będzie troszkę później. To jest gdybanie teoretyczne: dwa tygodnie, trzy tygodnie późnej, to jest ten rząd wielkości, to jest do trzech miesięcy” – wskazał. (PAP)