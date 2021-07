W połowie września Franciszek przyjedzie na Węgry i Słowację. Ma zbojkotować Orbana…

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova wyraziła zadowolenie w związku z wizytą w jej kraju papieża Franciszka. Ma ona mieć miejsce w dniach 12-15 września br. Prymas Słowacji, ks. arcybiskup Stanislav Zvolensky wezwał wiernych, by „zaczęli przygotowywać się wewnętrznie” na wizytę Ojca Świętego.

O możliwości przyjazdu papieża mówiono podczas wizyty Czaputovej w Watykanie w grudniu ub.r. „Bardzo się cieszę, że papież Franciszek przyjął zaproszenie i potwierdził swoją wizytę na Słowacji we wrześniu tego roku. Kiedy w grudniu spotkałam się z nim w Watykanie, mówił mi o tym, jak bliska jego sercu jest Słowacja” – przekazała prezydent w specjalnym oświadczeniu.

„Wszystkich proszę, żeby zaczęli przygotowywać się wewnętrznie, by mogli naprawdę usłyszeć przesłanie papieża Franciszka. Jest to przesłanie wrażliwości na tych, którzy cierpią, którzy są na marginesie społeczeństwa, którzy są w potrzebie, czy to materialnej, czy to duchowej. Do tego dochodzi jego wielka troska o dobro rodziny, jego wielka wrażliwość na potrzeby młodzieży” – powiedział prymas Słowacji, arcybiskup Bratysławy Stanislav Zvolensky.

Tego samego dnia datę wizyty podał sam papież Franciszek. Oo odmówieniu modlitwy na Palcu św. Piotra zakomunikował: „Z radością ogłaszam, że w dniach 12-15 września, jeśli Bóg da, udam się na Słowację z wizytą duszpasterską”. „Wcześniej, po południu odprawię w Budapeszcie mszę kończącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Z serca dziękuję tym, którzy przygotowują tę podróż i modlę się za nich” – mówił Franciszek.

Szczegółowy program podróży papieskiej zostanie opublikowany później, ale według doniesień prasowych nie przewiduje się spotkania papieża z przywódcami węgierskimi podczas jego krótkiej wizyty w stolicy tego kraju. Zachodnie media twierdzą, że „papież z Argentyny wielokrotnie krytykował populizm i suwerenność, które według niego są postawami izolacji, a które prowadzą do wykluczenia i odrzucenia w szczególności migrantów”.

Rzekomy brak spotkania z władzami Węgier umieszcza się też w kontekście krytyki Budapesztu „przez europejskich partnerów za przyjęcie przepisów zakazujących rozpowszechniania wśród nieletnich treści dotyczących homoseksualizmu i kreślenie paraleli między społecznością LGBT a pornografią”. Dodają, że Franciszek „regularnie wypowiada się przeciwko dyskryminacji ludzi ze względu na ich seksualną orientację” (AFP).

Na Słowacji Franciszek odwiedzi miasta Bratysława, Preszów, Koszyce i Sastin. To pierwsza wizyta papieża w tym kraju, od czasu pielgrzymki Jana Pawła II w 2003 roku. Prezydent Słowacji Zuzana Caputova, która została przyjęta na audiencji w grudniu 2020 r. w Pałacu Apostolskim, powiedziała, że ​​jest „bardzo zadowolona” z oświadczenia papieża.

„Wierzę, że obecność papieża Franciszka będzie przesłaniem pojednania i nadziei dla nas wszystkich w trudnych czasach, w których żyjemy” – powiedziała na Facebooku. Według Miro Kerna, felietonisty słowackiego dziennika Dennik N, wizyta papieska stanowi „rodzaj nagrody dla Słowacji, ze względu na jej bardziej przychylną pozycję wobec migrantów”.

Twierdzi się, że Franciszek ma też odwiedzić symbolicznie jedno z romskich osiedli w tym kraju.

