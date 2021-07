Ideologia LGBT w praktyce. Wielka bójka przed spa, w którym zmiennopłciowiec obnażał się przed dziewczynkami [VIDEO]

Przed spa w Los Angeles doszło do wielkiej bójki w czasie protestów przeciwko ekshibicjonistom LGBT. Zmiennopłciowiec obnażał się w łaźni przed dziewczynkami.

W łaźni w Los Angeles mężczyzna podający się za kobietę wszedł do części damskiej i tam nagi przechadzał się także przed dziewczynkami.

Przeciwko temu zaprotestowała w spa kobieta. Personel placówki nie potrafił odpowiedzieć, z jakiego powodu tolerowani są zwykli ekshibicjoniści i dlaczego małe dziewczynki muszą oglądać obnażającego się mężczyznę.

– Więc to w porządku, żeby mężczyzna wchodził do części dla kobiet, pokazywał swojego penisa innym kobietom, młodym dziewczynkom, nieletnim, w twoim spa? WiSpa to akceptuje – mówiła kobieta.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dyktatura zboczeńców. Awantura w SPA! Mężczyzna wbił do damskiej toalety i wymachiwał penisem przed dziećmi. Mógł, bo identyfikował się jako kobieta [VIDEO]

Scena z awantury w WiSpa została nagrana i zamieszczona w mediach społecznościowych. To z kolei wywołało protesty przeciwko dewiantom. Przed WiSpa na Wilshire Boulevard zgromadzili się demonstrujący, z których wielu miało koszulki z napisem „Pie..ć Pedowood” nawiązującym do pedofilskich afer Hollywood.

Na protestujących napadli faszyści z Antify i doszło do wielkiej bójki. Oddziały policji w bojowym rynsztunku musiały rozdzielać obydwie strony. Ranne zostały trzy osoby. Wiele innych odniosło obrażenia. Na miejscu policja nikogo nie aresztowała, ale wszczęto dochodzenia o napady, w tym z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Postępowa, pogrążana w skrajnie lewicowej ideologii Kalifornia nie chroni dzieci. Istotniejsze są przywileje osobników LGBTHIV niż prawo dzieci do dyskrecji, intymności. Zboczeniec podający się za kobietę miał prawo wejść do żeńskiej części spa, bo został identyfikował się jako kobieta.

Wielka bójka przed spa w Los Angeles pokazuje do jakich patologii prowadzi bezkrytyczne przyjmowanie ideologii LGBT i do jakich konfliktów będzie dochodzić, gdy rodzice zaczną bronić swe dzieci przed dewiantami.