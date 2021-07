Jaś Kapela zawalczy w formule MMA u Najmana? To coraz bardziej realne

To by dopiero było coś. Niespełniony lewicowy poeta, Jaś Kapela, chciałby zawalczyć w formule MMA. Możliwe, że taka walka naprawdę odbędzie się w październiku.

Jeszcze niedawno Jaś Kapela chciał zawalczyć Wojciechem Olszańskim pseud. Aleksander Jabłonowski.

Pisaliśmy o tym:

Do walki z Olszańskim najprawdopodobniej nie dojdzie, ale pojawił się nowy kandydat na przeciwnika Kapeli. Jest to wywołany przez lewicowca do tablicy prawicowy dziennikarz – Ziemowit Piast Kossakowski.

– Otrzymałem propozycje walki w oktagonie na gali u Marcina Najmana z gwiazdą oświeconego jasnogrodu Jasiem Kapelą. Walka odbyłaby się w październiku – napisał Kossakowski na Twitterze.

Rzeczywiście – lewicowy wierszokleta wymieniał Kossakowskiego wśród swoich potencjalnych przeciwników. Później wystraszył się, że to może nie jego przedział wagowy.

Kossakowski odpisał, że za pieniądze z walki Kapeli na pewno wystarczy na narkotyki i… chyba go przekonał, bo wydaje się, że starcie obu panów jest coraz realniejsze.