Nas też to czeka? Macron ogłosi oficjalnie „czwartą falę” koronawirusa we Francji

We Francji liczba nowych przypadków Covid-19 stale rośnie. W obliczu potencjalnej czwartej fali Emmanuel Macron będzie przemawiał publicznie w poniedziałek 12 lipca o 20. Według komentatorów może ogłosić nowe ograniczenia i obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia.

Ten temat jest wałkowany nad Sekwaną od kilku tygodni.

Przymus szczepień dla pracowników służby zdrowia i domów opieki jest mocno popierany, ale jego przeciwnicy uważają, że to tylko wstęp do rozciągnięcia takiego obowiązku na inne grupy i rozszerzenia dyskryminacji osób, które się szczepić nie chcą.

Media urabiają jednak opinię publiczną. Pada np. przykład osoby, która trafiła do szpitala ze złamaniem biodra, ale została tam zarażona i zmarła na Covid.

O „czwartej fali” też mówi się od kilku tygodni. Przesunięto jej datę z jesieni na koniec lipca, co może popsuć wakacje tym, którzy tradycyjnie zaplanowali je sierpień. Tłumaczy się, że we Francji, podobnie jak w wielu krajach europejskich, liczba zakażeń Covid-19 stale rośnie ze względu na wariant Delta. To już większość przypadków.

Emmanuel Macron przemówi do Francuzów i ma ogłosić nowe środki zapobiegające temu, by „czwarta fala” zakłóciła pracę szpitali i placówek opiekuńczych. Jednocześnie sugeruje się, że prezydent jest „niechętny” narzucania obowiązku szczepień całemu społeczeństwu.

Przymusowe szczepienia pracowników szpitali s już we Włoszech. Francuzi podkreślają, że niektóre kraje (Tadżykistan, Turkmenistan i Watykan) poszły nawet dalej, wprowadzając obowiązek szczepień dla całej populacji. Laicka Francja wzorującą się na… Stolicy Apostolskiej budzi jednak uśmiech.

We Francji najwyższy wskaźnik zakażeń dotyczy Martyniki, Gujany i Reunion. W Metropolii podwyższone wskaźniki są w regionie paryskim i na południu kraju (Pireneje Atlantyckie, Tuluza, Herault, Marsylia, Alpy Nadmorskie – Nicea, Pireneje Wschodnie).

