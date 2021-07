Tak Branson bawił się w kosmosie. Niedługo będą tak latać zwykli turyści? [VIDEO]

Samolot kosmiczny o napędzie rakietowym wystartował rano z powietrza po wyniesieniu go na wysokość 13 km przez specjalny statek złożony z dwóch połączonych samolotów.

Stamtąd VSS Unity odbył lot na granicę atmosfery ziemskiej ok. 88 km nad Ziemią. Przekroczył w ten sposób granicę kosmosu uznawaną przez siły powietrzne USA, wyznaczoną na poziomie 50 mil, czyli ok. 80 km.

Pochodzący z Wielkiej Brytanii miliarder wraz z pięcioma innymi członkami załogi spędził w stanie nieważkości kilka minut. Tak Barson bawił się z turystami, których zabrał w kosmos:

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

