Belgia ogłasza narodową żałobę. Bilans powodzi wzrósł do 24 zabitych osób [VIDEO]

Powodzie w Belgii uznano za jedne z największych w historii tego kraju. Zginęły co najmniej 24 osoby, według najnowszego oficjalnego raportu opublikowanego w sobotę 17 lipca przez władze krajowe.

Premier Alexander De Croo odwiedzał tego dnia obszary katastrofy.

Krajowe centrum kryzysowe nie przekazuje już danych o zaginionych osobach, ale są nadal w dotarciu do dużej liczby osób z powodu przerw w dostawie prądu i zakłóceń w sieciach telefonicznych.

De Croo w towarzystwie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen udali się do Rochefort, na południu kraju. To jedna z gmin najbardziej dotkniętych katastrofą. Spotkali się ze strażakami, poszkodowanymi mieszkańcami i lokalnymi urzędnikami.

Tego samego dnia udali się do Pepinster (Wschód), gdzie zginęło 12 osób. Później De Croo wybierał się do Eupen (wschód) w niemieckojęzycznej części kraju, a następnie do Maaseik (północny-wschód) w regionie flamandzkim.

Powodzie z ostatnich kilku dni są „bezprecedensowe”, ocenił premier De Croo. Pogoda jednak poprawiła się i w sobotę nad Belgią zaświeciło słońce. Obniżył się poziom rzek, ale cofająca się woda odsłoniła ogrom zniszczeń.

W całym kraju ucierpiało około 120 gmin. W Belgii ogłoszono dzień żałoby narodowej, który będzie obchodzony w najbliższy wtorek 20 lipca, w przeddzień święta narodowego.

🇧🇪 [ALERTE INFO] Le bilan s'alourdit à 23 morts en #Belgique après les terribles #inondations. Une journée de deuil national est proclamée pour le #20juillet. Des troncons d'autoroute et ferroviaires sont toujours fermés. (Libre) #belgiumfloods #Belgium pic.twitter.com/0QNsdPHVw3 — La Plume Libre (@LPLdirect) July 16, 2021

🇪🇺🤝Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union #MPCU, 40 sapeurs-sauveteurs de l’@uiisc1 partent en Belgique dans la province de #Liège touchée par de fortes inondations. Un #Dragon avec à son bord 2 sauveteurs aquatiques est aussi engagé.pic.twitter.com/J0aMKpSkBw — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 15, 2021

Źródło: RTBF