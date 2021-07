Izrael. JP: 60 procent ciężkich zachorowań to osoby zaszczepione

Izrael był przez wiele mediów stawiany jako wzór kraju, w którym szybko i sprawnie przeprowadzono proces szczepień. Do 16 lipca przynajmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 63 procent społeczeństwa, a w pełni zaszczepionych jest blisko 58 procent obywateli.

Obecnie izraelski rząd od jakiegoś czasu mówi o tym, że szczepionki Pfizera mają mniejszą skuteczności w przypadku wariantu delta koronawirusa.

– Nie wiemy dokładnie, w jakim stopniu szczepionka pomaga, ale znacznie mniej – powiedział premier Izraela, Naftali Bennet.

Pisaliśmy o tym, że do Izraela powróci część restrykcji:

Tymczasem The Jerusalem Post podaje, że 60 proc. osób w poważnym stanie, to osoby zaszczepione. W przypadku osób powyżej 50 roku życia to aż 90 proc.

Portal podaje jednak, że szczepienie miały zmniejszyć liczbę poważnych przypadków – z 4 proc. w poprzednich „falach” do 1,6 proc. obecnie. JP podpiera się tutaj opiniami ekspertów.

Israel: Evidence for vaccine effectiveness against Delta

Percent of cases that turn critically ill is now 1.6%, compared to 4% at a similar stage in the 3rd wave when there were no vaccines

Important implication: >>> pic.twitter.com/5e0O85Er6V

— Eran Segal (@segal_eran) July 16, 2021