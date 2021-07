HIPERHIPOKRYZJA posłów lewicy. Sami mają to w nosie, ale na innych donoszą [FOTO]

Wchodzę do pociągu i widzę znajomą posłankę, więc kulturalnie mówię „cześć”. Coś tam mi odpowiedziała, ale tak od niechcenia i przez maseczkę, więc ciężko powiedzieć czy to było „cześć”, czy raczej „goń się”. No nic – siadam po drugiej stronie korytarza.

Wagon pierwsza klasa. Rozglądam się wokoło. Wszyscy pasażerowie sprawiają wrażenie kulturalnych i wykształconych ludzi na poziomie. Na 5 osób w zasięgu mojego wzroku dwóch panów siedzi z maseczką pod nosem, a trzy panie siedzą w ogóle bez maseczek.

Generalnie standard. Takie cywilizowane kraje jak Dania, Szwecja czy Singapur już dawno wycofały się z obowiązku noszenia maseczek, a w Polsce Główny Epidemiolog sam przyznał, że maseczki mają cel czysto psychologiczny – mają przypominać o pandemii.

Jak tylko pojawił się konduktor to naskoczyła na niego z pretensjami, że nie zwraca nikomu uwagi na brak maseczki. Sama cywilnej odwagi nie miała, by się z innymi wykłócać. Mnie przecież znała, więc mogła zagadać :D

Konduktor rozejrzał się wokoło i widząc, że nikt się awanturą Pani Poseł nie przejął, bez słowa wzruszył ramionami. Pani poseł nie dajaca za wygraną, rzuciła mu, że nie wykonuje swoich obowiązków.

Popatrzyłem się na panią bez maseczki siedzącą na przeciwko, uśmiechnęliśmy się do siebie porozumiewawczo będąc rozbawionym całą sytuacją, a konduktor bez słowa poszedł dalej.

Ja nie wiem – kto wybiera tych oderwanych od rzeczywistości posłów?!

Pani poseł była stosunkowo młoda, już po covidzie i szczepieniu oraz w maseczce, więc na prawdę nikt jej nie zagrażał. Nazwiska nie podaje, bo i tak zaraz gdzieś w mediach będzie płakała, że ją poseł Kulesza o mało co nie zabił :D