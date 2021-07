Sekretarz episkopatu chodził do barów dla gejów. Podał się do dymisji

Sekretarz episkopatu USA ks. Jeffrey Burrill podał się do dymisji. Przyczyną była publikacja, w której opisano jego odwiedziny w barach dla gejów.

Według dziennikarzy Burrill przez lata chodził do barów dla gejów. Ponadto miał korzystać z aplikacji randkowych.

„Analiza danych dotyczących portfela Burrilla pokazała, że odwiedzał on bary dla gejów i prywatne rezydencje, wykorzystując aplikację do spotkań w różnych miastach w latach 2018-20” – twierdzi konserwatywny portal The Pillar.

Mssgr. Jeffrey Burrill, General Secretary of the @USCCB, resigned after officials said media reports of potential improper behavior came to light.https://t.co/uzqP5XXeIB

