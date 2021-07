Były senator PiS OSTRZEGA przed skutkami unijnego ekozamordyzmu: „Benzyna po 10 zł i 3 razy droższy prąd”

Były senator PiS Bogdan Pęk na antenie Polskiego Radia przestrzegał przed przedstawionym 14 lipca 2021 roku przez Komisję Europejską pakietem przepisów stanowiących plan na osiągniecie „neutralności klimatycznej” do 2050 roku. Jak podkreślił polityk, jeśli plan Fransa Timmermansa się ziści, benzyna będzie kosztowała 10 zł, a ceny prądu poszybują w górę trzykrotnie.

Unijny pakiet „Fit for 55” zakłada, że do 2050 roku Unia Europejska osiągnie tzw. neutralność klimatyczną. Ponadto do 2030 roku emisja dwutlenku węgla ma być zredukowana o 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku. Pakiet „Fit for 55” to integralna część polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

– Jeśli zostanie zrealizowany plan Timmermansa dotyczący redukcji emisji CO2, benzyna będzie po 10 zł. Prąd będzie trzy razy droższy niż teraz. To zniszczy polską gospodarkę i zuboży społeczeństwo – mówił w rozmowie z Polskim Radiem były senator PiS Bogdan Pęk.

– To przecież oznacza, że wszystkie osiągnięcia gospodarcze państwa polskiego – to, że zaczęliśmy żyć godnie i liczyć się w Europie – stracimy „za jednym zamachem”. To spowoduje zubożenie polskiego społeczeństwa – podkreślił.

W ocenie byłego senatora PiS obecna władza nie zrobiła bilansu zysków i strat pozostawania w Unii Europejskiej.

– Denerwuje mnie to histeryczne zapewnianie wszystkich oficjalnych czynników polskich – po tym jak opozycja rzuci hasło o polexicie – że jesteśmy całkowicie za pozostaniem w Unii Europejskiej. A gdzie jest prawdziwy bilans uczestnictwa Polski w UE? Przecież to nie jest tylko tak, że z jednej strony jest składka, a z drugiej strony są pieniądze na infrastrukturę – przypomniał.

Ponadto Pęk zaznaczył, że tworzenie superpaństwa europejskiego to ogromne zagrożenie dla Polski. – Naród polski będzie musiał zdecydować, prawdopodobnie w referendum, czy chce państwa europejskiego zdominowanego przez Niemcy, które traktują nas i w ogóle państwa Europy Środkowo-Wschodniej jak kraje trzeciego świata – mówił.

