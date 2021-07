Sommer: Niemcy też nie mieli myszy to, za zgodą Morawieckiego i poradą Guta, testują szprycę na polskich dzieciach [VIDEO]

Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim to grupa skrajnych zwolenników szczepionek. Warto jednak przytoczyć wypowiedź prof. Włodzimierza Guta, która powielana jest w sieci, a w obliczu tego co się dzisiaj dzieje, wzbudza skrajne emocje.

„Niemcy też nie mieli myszy to, za zgodą Morawieckiego i poradą Guta, testują szprycę na polskich dzieciach. I nikogo w rządzie to nie dziwi ani nie porusza” – napisał na swoim profilu Tomasz Sommer. Co skłoniło naczelnego „Najwyższego Czasu!”?

Okazuje się, że po sieci krąży filmik, którym prof. Gut zdradza kilka szczegółów z zakresu opracowywania szczepionek.

– Problemem szczepionek jest to, że ostateczna weryfikacja to jest odpowiedź czy chronią przed rozwojem choroby po zakażeniu wirusem. I tutaj jest jeden problem. My nie mamy zwierząt laboratoryjnych w tej chwili, bo nam zostały myszy, które w tym wypadku nie są wrażliwe na zakażenie. I musimy albo shumanizować myszy, czyli wprowadzić odpowiednie geny, co potrwa dość długo, albo wykonać badanie… tylko nawet z ochotników nikt świadomie nie będzie zakażał wirusem – mówił profesor.

W obliczu zaistniałej sytuacji te słowa mogą wywołać skrajne emocje. Szczególnie kiedy na początku czerwca w Polsce rozpoczęły się badania nad skutecznością preparatu Pfizer na dzieciach poniżej 12. roku życia.

„Jako pierwsza została zaszczepiona sześcioletnia Zosia. Poinformowała o tym na Twitterze Elżbieta Brzozowska, wiceprezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka i Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum” – informował portal medonet.pl.

„Dzisiaj Zosia lat 6 otrzymała szczepionkę mRNA w ramach badań klinicznych Pfizer. Chronimy zdrowie Zosi i dokładamy cegiełkę do walki z pandemią – dzięki dzieciom biorącym udział w badaniu szczepionka będzie zarejestrowana i udostępniona dzieciom na całym świecie!” – napisała wtedy na Twitterze Elżbieta Brzozowska.