Konfederaci o podatkach w Polskim Ładzie. Nowe rozwiązania zwiększą daniny i biurokrację [VIDEO]

Rząd PiS jest niewiarygodny w kwestii obniżania podatków – ocenili we wtorek politycy Konfederacji odnosząc się do programu Polski Ład. Ich zdaniem znajdujące się w nim rozwiązania podwyższą podatki i przysporzą przedsiębiorcom problemów związanych z gąszczem przepisów.

Poseł Konrad Berkowicz na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że projekt zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego wpisany w rządowy program Polski Ład liczy 225 stron, a ponadto są w nim zapisane propozycje zmian w innych podatkach.

„Nasze rządy cały czas dokonując refom udowadniają, że reformy wprowadzone do tej pory były nieudane” – uważa Berkowicz. Stwierdził, że przedsiębiorcy, którzy w Polsce działają przy „fatalnym prawie” oczekują, by prawo było stabilne, aby spokojnie prowadzić biznesy.

Odnosząc się do projektowanych w ramach Polskiego Ładu zmian w podatkach, Berkowicz zaznaczył, że zapisano w nich likwidację tzw. karty podatkowej, czyli – według niego – najprostszej formy rozliczania się z podatków. Jednocześnie – dodał – zwiększa się składkę zdrowotną, a także „kończy ze zwolnieniem z podatku, który obejmuje sprzedaż samochodów w leasingu”.

„Krótko mówiąc, rząd stawia przedsiębiorcom kolejne slalomy, żeby ci zamiast budować gospodarkę wraz ze swoimi pracownikami musieli tracić czas bez sensu na wynajdywanie kolejnych dróg w gąszczach biurokratycznych przepisów” – powiedział poseł.

Berkowicz stwierdził, że najgorszą proponowaną zmianą jest „radykalne podniesienie podatku dochodowego”, która polega na tym, że „nie można już będzie odliczać składki NFZ z podatku PIT”. Według niego, przedsiębiorcy zapłacą o 9 proc. wyższy podatek dochodowy – a pozostali obywatele o 8 proc. wyższy.

Podał, że dwie stawki podatku dochodowego będą znacznie wyższe i wyniosą 24,75 proc. i 39,75 proc. „To będzie prawie 40 proc. podatku za to, że ktoś ciężko pracował i tworzy dochód narodowy, a teraz zapłaci państwu” – mówił. „To jest skandal i kierunek coraz głębszego socjalizmu” – stwierdził poseł.

Jego klubowy kolega Krzysztof Tuduj także ocenił, że podatek dochodowy, który obciąża pracę, karze „osoby aktywne i pracowite” i dlatego Konfederacja myśli o zniesieniu podatku dochodowego, lub – co najmniej – o dwukrotnym zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.

Według niego, że za sprawą rozwiązań w ramach Polskiego Ładu „więcej zapłacą: lekarze, programiści, lepiej zarabiający VAT-owcy, drobne firmy”, stracą też wynajmujący mieszkania. „Natomiast zarabiający powyżej milion rocznie zapłacą mniej” – stwierdził.

Tuduj powiedział też, że w Polskim Ładzie znajduje się „fundusz nabycia sprawdzającego”, który pozwoli na „prowokacyjne zakupy prowadzone przez urzędników”. „Będziemy mieli z tym do czynienia, będzie większa restrykcja urzędników podatkowych” – powiedział.

Ocenił, że za każdym dobrym pomysłem podatkowym rządu „kryje się kilka złych”. „Jest jasne, że rząd PiS-u jest niewiarygodny w kwestii obniżania podatków” – stwierdził.

Ministerstwo Finansów w poniedziałek wieczorem udostępniło projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu to podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł., wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku.

