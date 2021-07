Obowiązkowe szczepienia? Müller: „Faktycznie to poważnie rozważamy”

Piotr Müller, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i rzecznik prasowy rządu PiS, mówił podczas konferencji prasowej o obowiązkowych szczepieniach dla medyków.

– Jeżeli chodzi o obowiązkowe szczepienia dla medyków, to spośród krajów Unii Europejskiej tylko kilka wprowadziło takie rozwiązanie. My faktycznie to rozwiązanie, teraz mówię o służbie zdrowia, poważnie rozważamy. Natomiast w zakresie pozostałych grup społecznych to jest jeden z tematów, który się pojawia – mówił Piotr Müller podczas konferencji prasowej.

RMF FM informowało wcześniej, że Rada Medyczna pod przewodnictwem prof. Andrzeja Horbana postuluje obowiązkowe szczepionki dla całej służby zdrowia – nie tylko dla lekarzy czy pielęgniarek, ale też dla osób pracujących na recepcji, diagnostów czy techników.

Poza tym rzecznik rządu poruszył podczas konferencji temat tzw. „lex TVN”, stwierdzając, że dopiero 11 sierpnia będzie wiadomo, czy PiS-owi udało się zebrać większość parlamentarną do przepchnięcia ustawy.

– Czy jest większość w Sejmie okaże się zapewne w czasie głosowania 11 sierpnia. Jestem przekonany, że nie tylko posłowie ze Zjednoczonej Prawicy, ale też z innych środowisk politycznych, które zasiadają w Sejmie, są zainteresowane poparciem tej ustawy. Wskazywał zresztą na to Paweł Kukiz, inne środowiska polityczne, chociażby część osób związana z Konfederacją, Ruchem Narodowym – mówił Piotr Müller.