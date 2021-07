Berkowicz OSTRO o segregacji sanitarnej. „Przedsiębiorca nie jest niewolnikiem” [VIDEO]

W „Debacie dnia” w Polsat News gościł m.in. poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Polityk mówił m.in. o faktycznym przymuszaniu Polaków do przyjmowania szprycy oraz o segregacji sanitarnej.

Prowadzący pytał o sytuację w Jeżowem, gdzie podczas spotkania lokalnego aktywu PiS i późniejszej konferencji prasowej „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego pojawił się Grzegorz Braun oraz zwolennicy dobrowolności szczepień. Berkowicz odparł, że przebiegu sytuacji nie zna. Odniósł się jednak do sytuacji wokół szczepień.

– To mnie kompletnie nie dziwi, że w sytuacji, w której rząd, czy wielu przedstawicieli, polityków zachęca do wprowadzenia „legalnego” – oficjalnego – obowiązku szczepień na Covid. Rząd, który de facto wprowadził taki przymus – mówił polityk Konfederacji.

Prowadzący twierdził, że przymusu nie ma. – Jest przymus, panie redaktorze, oczywiście można to nazywać „zachętami”. Wtedy można też powiedzieć, że podatki w Polsce są dobrowolne (…), tylko po prostu ci, którzy płacą podatki, mają przywilej przebywania poza więzieniem – skwitował Berkowicz.

– Jeżeli obywatele, którzy się nie zaszczepią, mają utrudnione życie, mają mieć utrudniane życie na każdym kroku i mają tracić przywileje, które mają osoby, które są zaszczepione, to jest oczywiście dyskryminacja i forma przymusu, nacisku. To jest oczywiste – dodał konfederata.

– Natomiast nie jest to jeszcze oficjalnie obowiązek, dzięki temu, że ludzie stawiają opór – zauważył.

Berkowicz podkreślał też, że szczepionka na Covid jest „nieporównywalna do żadnej innej szczepionki stosowanej w Polsce”. – Można ją tylko porównać do szczepionki na świńską grypę, za którą teraz Niemcy, Francja wypłacają milionowe odszkodowania, głównie dzieciom, które po tej eksperymentalnej szczepionce wpadły w narkolepsję do końca życia – wskazał.

Polityk Konfederacji podkreślił, że szczepionka na świńską grypę była „tak samo wprowadzana”, a później ją wycofano.

Padło też pytanie, czy przedsiębiorca ma prawo dokonywać „segregacji” klientów. – Oczywiście, że każdy przedsiębiorca powinien mieć prawo dobierać klientów według własnego uznania, nawet po kształcie małżowiny usznej (…) Na szczęście rynek zadziała – mówił Berkowicz.

– Przedsiębiorca nie jest niczyim niewolnikiem. Przedsiębiorca coś wytwarza i może sprzedać komuś, albo nie. To jest jego sprawa i sprawa klienta, czy kupi. Na tym polega wolność gospodarcza i wolność. Tak samo, jak prawem każdego obywatela jest to, czy się zaszczepi w ramach eksperymentu medycznego, oficjalnie trzyletniego, czy nie. To jest oczywiste – wskazał.

Poseł @KonradBerkowicz przychodzi do Polsatu rozmawiać o antyszczepionkowcach i lockdownie, jak poszła rozmowa? Jak zawsze😂 Nie jest lekarzem, to każą mu siedzieć cicho, chociaż redaktor sam gada głupoty… zresztą zobaczcie sami pic.twitter.com/H38g6SiMrk — Wolność__Słowa (@WolnoscO) July 28, 2021

Cały materiał można obejrzeć poniżej. Konrad Berkowicz jest gościem programu od około 47. minuty.

