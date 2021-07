Bodnar usprawiedliwia ew. przymus szczepień… prawami człowieka

Adam Bodnar w „Tak Jest” TVN24 stwierdził, że ewentualny przymus szczepień można by usprawiedliwić prawami człowieka.



– Ja wielokrotnie byłem pytany też, jakie jest podejście Rzecznika do tych kwestii [konstytucyjności zróżnicowania obostrzeń] i my zawsze odpowiadaliśmy jednym głosem. Musi być ustawa. To znaczy jeśli ograniczamy dostęp do różnych miejsc, z których może skorzystać każdy obywatel. To żeby ograniczyć, to kierując się takim kryterium jak to czy ktoś jest zaszczepiony, czy też nie, to musi to być uregulowane ustawą i nie da rady inaczej moim zdaniem tego zrobić – powiedział Adam Bodnar w „Tak Jest” TVN24.

– Były pewne próby poszukiwania różnych innych rozwiązań, ale moim zdaniem na koniec dnia one nie będą spełniały kryteriów wymaganych przez konstytucję. To po pierwsze. Po drugie pojawia się w debacie czasami taka kwestia czy w ogóle możliwe, bo czym innym jest wprowadzenie przywilejów, a czym innym jest wprowadzanie obowiązkowych szczepień dla wszystkich – mówił dalej.

– I tutaj jest standard praw człowieka zresztą sformułowany kilka miesięcy temu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie Trybunał powiedział, tak jest to zgodne z konwencją, aby wprowadzać obowiązek szczepień jeśli to jest uzasadnione zdrowiem publicznym – powiedział Bodnar.

– Oczywiście znowu pod warunkiem, że jest to wprowadzane ustawą. Także te argumenty, że moja autonomia, moja wolność, moja cielesność ma pierwszeństwo, nie są uzasadnione z punktu widzenia praw człowieka, bo Trybunał rozważył te wszystkie racje w kontekście sprawy, jednej sprawy z Republiki Czeskiej i uznał, że zdrowie publiczne jest wartością, która uzasadnia ograniczanie naszych praw i wolności i wprowadzanie tego typu mechanizmów jak obowiązkowe szczepienia – dodał były RPO.

Źródło: TVN 24