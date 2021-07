Konferencja trzech tenorów. Zapowiadają, jak będzie wyglądać jesień i czwarta fala

W piątek odbyło się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po nim na konferencji prasowej wystąpili premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz szef KPRM Michał Dworczyk.

Morawiecki ubolewał, że aktualna, znikoma liczba zakażeń koronawirusem, nie robi na Polakach wrażenia.

– Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak często nasza przewaga nad covidem okazała się krucha – mówił Morawiecki i w tym kontekście po raz kolejny zachęcił do szczepień.

– Chciałbym zaapelować raz jeszcze o szczepienia. (…) To, co dzieje się w Europie Zachodniej wskazuje na ryzyko. W Europie Zachodniej – w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji – notuje się po kilkanaście, a nawet dwadzieścia kilka tysięcy przypadków koronawirusa dziennie – mówił.

Morawiecki do „antyszczepionkowców”

Morawiecki zwrócił się też z emocjonalnym apelem do przeciwników szczepień na piątkowej konferencji prasowej. – Obyście szanowni państwo nie musieli się przekonywać co do tego jakie ryzyko niesie ze sobą Covid-19 w szpitalach, oby do czegoś takiego nie doszło. Ale miejmy na uwadze podstawową naturę wirusa – przenosi się z człowieka na człowieka – powiedział.

Zaznaczył, że osoba niezaszczepiona może zakazić kogoś innego i „może w efekcie końcowym doprowadzić do dramatycznych okoliczności w odniesieniu do innych osób”. Nie mógł oczywiście nie wspomnieć o jednostkowym przypadku z Grodziska Mazowieckiego, po którym Niedzielski wręczył nawet medale.

– Dlatego przestańmy przynajmniej prowadzić kampanie fake newsów, kampanię agresji taką, z jaką mieliśmy do czynienia w Grodzisku Mazowieckim. Są to zachowania absolutnie niedopuszczalne, będziemy im bardzo jednoznacznie przeciwdziałać i będziemy przeciwdziałać całej akcji dezinformacji – oświadczył szef rządu.

Zapowiedział także, że na Radzie Ministrów zostanie przyjęta ustawa o finansowaniu służby zdrowia, która podniesie wydatki do 7 proc. w stosunku do PKB. Finansowane będzie to m.in. z podwyżek podatku (głównie składki zdrowotnej), jaką PiS szykuje w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Dworczyk: zostaną uruchomione dwa duże programy mające na celu zachęcić Polaków do szczepień

Michał Dworczyk zapowiedział, że zostaną uruchomione dwa nowe programy mające na celu zachęcić Polaków do szczepień

– Pierwszy program to ‚Rosnąca odporność’. Jest to program dla samorządów. Otóż proszę państwa trzy gminy w każdym powiecie ziemskim, które odnotują najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia otrzymają odpowiednio 1 mln złotych za pierwsze miejsce, pół miliona za drugie i 250 tys. złotych za trzecie miejsce – powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.

Jak dodał, drugi program dotyczyć będzie powstania objazdowych punktów szczepień. – W oparciu o urzędy wojewódzkie zostaną uruchomione takie mobilne punkty, które będą jeździły po tych gminach, gdzie jest najmniej osób zaszczepionych, gdzie mieszkańcom być może najtrudniej było dotrzeć do punktów szczepień – powiedział szef KPRM.

– W porozumieniu oczywiście z samorządami takie punkty zostaną uruchomione. Będzie tam ryczałt finansowy dla takiego mobilnego punktu organizującego szczepienia i wysoka stawka za codziennie wykonywane szczepienia – powiedział Dworczyk.

Ponadto zapowiedział: – Ruszamy od września z dużą kampanią edukacyjną w szkołach. Będzie o tym ministerstwo edukacji narodowej szczegółowo informowało.

Jak mówił, nie chodzi tylko o lekcje, na których będzie przekazywana rzetelna informacja, ale chodzi też o webinaria dla rodziców, dla osób dorosłych, „gdzie właśnie tej rzetelnej informacji będzie można się spodziewać”.

Obowiązek szczepień? Dworczyk odpowiada

W ostatnich dniach pojawiły się przecieki, że za sprawą podpowiedzi Rady Medycznej, rząd rozważa obowiązek szczepień dla niektórych grup społecznych. Dworczyk zapewnia, że takiej decyzji (na razie) nie podjęto.

– Możemy na razie mówić o postulatach, które są formułowane przez niektórych przedstawicieli środowiska medycznego, one pojawiały się również na spotkaniach Rady Medycznej, ale w tej sprawie nie ma decyzji – odpowiedział Dworczyk.

Niedzielski dodał, że do tej pory postulaty obowiązkowego szczepienia medyków pojawiały się ze strony środowiska medyków. A niedawno – zaznaczył – przedstawiciele różnych organizacji pacjentów zaapelowali, żeby wprowadzony został obowiązek szczepień medyków, ponieważ daje to poczucie bezpieczeństwa pacjentom leczonych na różnych oddziałach.

Masowe testowanie Polaków?

Niedzielski zapewnił, że Polska jest gotowa na tzw. czwartą falę koronawirusa. Zapowiada się masowe testowanie.

– Mamy w gotowości ponad 320 laboratoriów, które wykonują te testy. Możemy wykonywać dziennie 170 tys. badań, co jest liczbą bardzo dużą – powiedział Niedzielski. Jak dodał – „przewyższa jakiekolwiek zapotrzebowanie na liczbę wykonywanych badań, jaką mieliśmy doczynienia we wcześniejszych okresach”.

Poinformował, że razem z MON i MSWiA pilnowana jest wydolność mobilnych punktów pobrań, czyli popularnych punktów drive-thru.

– Mamy ich blisko 500 na terenie całego kraju. W ich obsłudze cały czas otrzymujemy wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej – powiedział minister zdrowia.

Zwrócił uwagę, że istnieje możliwość weryfikowania genomu, czyli mutacji, z jakimi mamy do czynienia.

– W tej chwili jest to jedno z priorytetowych zadań również pod kątem przeprowadzanych inwestycji” – zaznaczył. Poinformował, że jest 6 nowych laboratoriów funkcjonujących w ramach Sanepidu, które są doposażone dzięki inwestycjom – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że „jeżeli liczba zakażeń okazałaby się większa, to mamy podpisane umowy z całą siecią laboratoriów uniwersyteckich, które w zasadzie uczyły Sanepid wykonywać te badania genomu”.

– Mamy dodatkowy potencjał wynoszący 4 tys. badań tygodniowo. Jesteśmy, więc w stanie wykonywać 7 tys. badań tygodniowo, co wystarczy, jeśli poziom zakażeń doszedłby do 10 tys. zakażeń dziennie – oświadczył Niedzielski.

Ponadto zapewnił, że dokontraktowano nowe zespoły ratownictwa medycznego, zintegrowano systemy informatyczne i prowadzone są szkolenia dla personelu medycznego.

Wariant Delta

Minister zdrowia wypowiedział się także o wariancie Delta koronawirusa.

– Wariant ten ma 60 proc. udziału w liczbie zakażeń w ciągu miesiąca. Staje się wariantem dominującym w Polsce. W ostatnim tygodniu parametry opisujące udział wariantu Delta w całej liczebnie badanych próbek dochodzi do 80 – powiedział Niedzielski.

Przyznał, że te dane nie zaskakują, biorąc pod uwagę monitoring sytuacji epidemicznej z Austrii, Niemczech, czy Szwecji.

– Zarówno w Austrii, jak i w Szwecji poziom Delty w ostatnich badaniach jest rzędu 93 proc. Natomiast w Niemczech – mamy 90 proc. Powoli zbliżamy się w Polsce do tych parametrów wysokich, które są odnotowywane w krajach europejskich – powiedział minister zdrowia.

Poinformował, że patrząc na województwa dominuje w pomorskim. Odnotowano tam – uwaga, uwaga – 40 przypadków.