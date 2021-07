Podwyżki dla polityków klepnięte. Rok temu się nie udało, więc tym razem bez ustawy

Rok temu nie udało się wprowadzić podwyżek dla polityków poprzez parlament, więc w tym roku zrobiono to z pominięciem parlamentu. Andrzej Duda wydał rozporządzenie wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów. Większości uposażenie podniesiono o około połowię, a marszałkom Sejmu i Senatu prawie dwukrotnie.

Rozporządzenie prezydenta dotyczące wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania tych osób. Dokument ustala mnożniki dla kwoty bazowej w odniesieniu do pełniących najwyższe stanowiska w państwie. Kwota bazowa dla tych stanowisk, w myśl ustawy budżetowej, wynosi 1789,42 zł.

Ile będą zarabiać politycy po podwyżkach?

Rozporządzenie zakłada, że marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier otrzymają wynagrodzenie przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 8,68 w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego oraz 2,8 w odniesieniu do dodatku funkcyjnego. Oznacza to, że premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu będą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne 20 542 zł.

W przypadku wicemarszałków Sejmu, Senatu, wicepremierów i prezesa Najwyższej Izby Kontroli mnożniki kwoty bazowej będą wynosić 7,98 w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego i 2,24 w odniesieniu do dodatku funkcyjnego – 18 287,87 zł.

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, szef Kancelarii Sejmu, szef Kancelarii Senatu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezes IPN, wiceprezesi NIK będą mieli mnożniki odpowiednio 7,84 i 2,10 – 17 786,83 zł.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca szefa Kancelarii Senatu dostaną pensje według mnożników 7,46 i 2 – 16 927,91 zł.

Sekretarze stanu oraz kierownik Krajowego Biura Wyborczego otrzymają wynagrodzenia przy zastosowaniu mnożników 7,04 i 1,92 – 16 033,20 zł.

Podsekretarze stanu uzyskają wynagrodzenia według mnożników 7,04 i 1,92 – 16 033,20 zł.

Podobną podwyżkę otrzymają posłowie i senatorowie, bo ich wynagrodzenia są oparte na wynagrodzeniach podsekretarzy stanu, tyle że bez dodatków funkcyjnych (chyba że są np. szefami komisji). Oznacza to, że parlamentarzyści otrzymają w myśl nowych przepisów wynagrodzenie (uposażenie) ponad 12 826,56 zł brutto (obecnie mają ponad 8 tys.). Parlamentarzyści otrzymują ponadto diety w wysokości 2505 zł.

Rozporządzenie prezydenta ma kontrasygnatę premiera. Będzie obowiązywać od 1 sierpnia br.

Przypomnijmy, że rok temu w wakacje próbowano podobne podwyżki przepchnąć przez parlament. W Sejmie przegłosowano ustawę wprowadzającą podwyżki, ale zrobiła się z tego medialna awantura i ostatecznie Senat w ogóle nie zajął się sprawą. Rok później podwyżki wprowadzono więc z pominięciem Sejmu i Senatu.