Podwyżki pensji dla polityków. Tylko Konfederacja przeciwko. Krzysztof Bosak tłumaczy, dlaczego

Konfederacja nie poprze projektu zakładającego podwyżkę wynagrodzeń politykom. Krzysztof Bosak tłumaczy, dlaczego.

Media informują, że wszystkie kluby parlamentarne podczas komisji regulaminowej poparły projekt ws. podwyżki wynagrodzeń dla polityków. Konfederacja przypomina, że nie jest klubem, tylko kołem. Choć uważa, że politycy powinni być godnie wynagradzani, to w momencie kryzysu takiej ustawy na pewno nie poprze.

„Posłowie powinni zarabiać dobrze, natomiast to nie jest dobry czas na podwyżkę idącą kilkadziesiąt procent do góry, akurat w czasie, gdy ludzie są zwalniani z pracy, gdy redukowane są wynagrodzenia, a finanse państwa są obciążane dodatkowym zadłużaniem by utrzymać ciągłość wypłat” – powiedział Bosak.

„Nie jest też uzasadnione robienie w czasie kryzysu podwyżki subwencji dla partii politycznych” – dodał.

Nie możemy też przyznawać sobie podwyżek o kilka tysięcy złotych w tym samym czasie kiedy tysiące Polaków mają obcinane wynagrodzenia lub jest zwalniane z pracy. Jak można w ogóle wpaść na taki pomysł? — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) August 14, 2020

Lewica z kolei zaznaczyła, że o ile poparła projekt podczas obrad komisji, tak jeszcze nie wie, czy poprze go w Sejmie. Przedstawiciele największej partii opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej przyjęli natomiast taktykę nie odpowiadania wprost na pytanie, czy zagłosują za podwyżkami. Na komisji również projekt poparli. Podobnie, jak PSL.

Podwyżki dla polityków. Ile będą zarabiać?

Projekt zakłada, że pensje będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. W 2020 r. ich pensja zasadnicza wynosi 19 986 zł brutto. Od tej kwoty mają być liczone wynagrodzenia dla polityków.

Prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności, a pierwszej damie 0,9-krotności. Dla premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu przewidziano 1,1-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

