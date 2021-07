Tysiące ludzi na ulicach. Francja protestuje przeciwko szczepionkowemu zamordyzmowi. Doszło do starć z policją [VIDEO]

W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego podczas sobotniej manifestacji przeciw paszportom sanitarnym. Podobne demonstracje zorganizowano także w innych miastach Francji. AFP podaje, że w całym kraju na ulice wyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

To trzecia z rzędu sobota protestów przeciw wprowadzeniu obowiązku posiadania przepustki sanitarnej, by np. móc brać udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

W przeddzień manifestacji w Paryżu spodziewano się, że weźmie w niej udział około 150 tys. osób; minionej soboty w stolicy demonstrowało 161 tys. demonstrantów, a dwa tygodnie temu – 110 tys.

Jeden z dwóch marszów protestacyjnych zorganizował były zastępca szefowej prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, założyciel małej eurosceptycznej partii Patrioci, Florian Philippot.

Biorący udział w drugim marszu przedstawiciel ruchu „żółtych kamizelek” Jerome Rodrigues tuż przed rozpoczęciem marszu krytykował rząd i media, które chcą jego zdaniem „sprzedać (Francuzom) informację o skuteczności szczepionki, nie mając nawet dowodów”.

Około godz. 16 w pobliżu Placu Republiki policja użyła gazu łzawiącego wobec demonstrantów atakujących ich petardami i krzyczących „nie dla dyktatury!”. Manifestujący nieśli transparenty z napisami „(Prezydent Emmanuel) Macron – dymisja” i „Prezydent, posłowie, senatorzy, naukowcy, media – wszyscy tchórze”.

Liczące po kilka tysięcy osób manifestacje odbyły się też w innych miastach Francji, m.in. w Rennes, gdzie uczestnicy marszu nieśli plakaty z napisami „Media kłamią! Chcemy prawdy” oraz „Zaszczepcie mnie przeciw kapitalizmowi i faszyzmowi!”.

Tłumy wyszły na ulice również w Nantes, Montpellier, Nicei, Lille, Strasburgu i Lyonie.

Przepustka sanitarna obowiązuje od 21 lipca osoby udające się do miejsc kultury i rozrywki, a od 9 sierpnia będzie ona również wymagana, aby wejść do kawiarni, restauracji, pociągów etc.

Według opublikowanego w piątek badania we Francji osoby niezaszczepione stanowią 85 proc. chorych na Covid-19 wymagających hospitalizacji, w tym na oddziałach intensywnej terapii, oraz 78 proc. ofiar śmiertelnych – podaje AFP.

W piątek wieczorem francuskie władze poinformowały, że w ciągu minionej doby zdiagnozowano ponad 24 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Na początku lipca średnia dobowa zakażeń nie przekraczała kilku tysięcy.

W środę organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF) oznajmiła w komunikacie, że domaga się ochrony dziennikarzy i zagwarantowania im prawa do informowania o manifestacjach w krajach UE przeciw paszportom sanitarnym, podczas których atakowano ostatnio pracowników mediów.

Podczas poprzednich manifestacji co najmniej siedmiu dziennikarzy zaatakowano, a wielu innym grożono podczas demonstracji we Francji, Hiszpanii, na Słowacji i we Włoszech.

22 lipca podczas protestu przed budynkiem Senatu w Paryżu dziennikarze BMFTV tylko dlatego uniknęli ataku, że osłonili ich ochroniarze tej telewizji.

