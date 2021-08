Co tu się…?! Policyjne helikoptery zaganiają ludzi do domów. Lockdown w Australii [VIDEO]

W Internecie dostępne jest nagranie, na którym widać mężczyznę, który wybrał się na spacer do parku. Nagle na niebie pojawił się błękitno-biały helikopter policyjny.

– Co do ku***?! – zastanawia się na głos mężczyzna.

Z helikoptera rozbrzmiała informacja, że jeśli mężczyzna nie wróci do domu, to podjedzie do niego policja i zostanie ukarany grzywną (może ona wynieść nawet 500$).

W Australii wprowadzono jeden z najtwardszych locdownów na świecie. Od ponad miesiąca połowa z 25-milionowej populacji może głównie siedzieć w domu.

Nie wolno m.in. wychodzić z domu (poza określonymi przypadkami), rozmawiać z sąsiadami, jeździć samochodem we dwie osoby i więcej, czytać etykiet w sklepach, a do rzeczonego sklepu może iść raz dziennie jeden domownik.

Te wszystkie środki podjęto w obliczu notowanych stukilkudziesięciu przypadków przy 25 mln ludności.

JUST IN – Australia sends in the ARMY to enforce it's "Zero Covid" lockdown: Soldiers and police will patrol Sydney alongside helicopters with blaring sirens telling people to disperse or they’ll get fined.pic.twitter.com/rO8dMPAaq1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 31, 2021