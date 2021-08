Szok i niedowierzanie covidian. Po zniesieniu restrykcji liczba zakażeń nadal szybko spada w Wielkiej Brytanii

Spadająca liczba nowych infekcji coraz bardziej zaskakuje covidowych ekspertów.

Po tym, jak przed dwoma tygodniami w Anglii zniesiono niemal wszystkie prawnie obowiązujące restrykcje covidowe, a w Szkocji i Walii je poluzowano, spodziewano się, że wysokie wówczas bilanse zakażeń będą dalej rosły.

Minister zdrowia Savid Javid ostrzegał, że pod koniec lata mogą one dojść nawet do poziomu 100 tys. dziennie.

Tymczasem tuż po zniesieniu restrykcji zaczęła się rekordowa seria siedmiu kolejnych dni ze spadającymi bilansami. Wprawdzie w połowie zeszłego tygodnia została ona przerwana dwoma dniami wzrostów, ale od piątku znów są one coraz niższe.

Decline in cases has flattened for some English regions (East Mids and South West notably) but still in decline in most. Black dashed bar shows the timing of last restrictions being lifted – we now have 12 days of largely complete data for that period. pic.twitter.com/WaRCb0TGVw

— Mike Bird (@Birdyword) August 2, 2021