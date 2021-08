Ten człowiek podpalił punkt szczepień w Zamościu [FOTO/VIDEO]

Prowokacja? Szaleniec? Zemsta? Policja opublikowała nagranie z podpalenia punktu szczepień w Zamościu (Lubelskie). Widać na nim zamaskowanego sprawcę przestępstwa, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają podpalacza lub posiadają informacje na temat tego zdarzenia.

W poniedziałek popołudniu lubelska policja opublikowała na swojej stronie nagranie z kamery monitoringu, które uchwyciło moment przestępstwa w okolicach Rynku Solnego w Zamościu.

Widać na nim zamaskowanego mężczyznę – w czapce z daszkiem i maseczką na twarzy – który podjechał pod punkt szczepień na rowerze.

W ręku trzymał pojemnik prawdopodobnie z łatwopalną cieczą, następnie wybił szybę i wlał do wewnątrz kontenera zawartość pojemnika. Za pomocą zapalniczki wzniecił ogień.

Do podpalenia mobilnego punktu szczepień doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Zamościu.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nieznany mężczyzna około godziny pierwszej w nocy przyjechał rowerem pod mobilny punkt szczepień mieszczący się na Rynku Solnym i podłożył tam ogień” – przekazała w komunikacie st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Jak dodała, po otrzymanym zgłoszeniu o pożarze punktu szczepień, policjanci z zamojskiej komendy w trakcie poszukiwań sprawcy podpalenia, zauważyli również ogień wydobywający się z budynku sanepidu przy ul. Peowiaków.

„Na miejscu obu pożarów interweniowali strażacy. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Nam miejscu podpaleń pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady. Zabezpieczony został monitoring miejski, który zarejestrował nieznanego mężczyznę” – przekazała w komunikacie Krukowska-Bubiło.

W celu wykrycia sprawcy podpaleń została powołana specjalna grupa śledcza, złożona z funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę na publikowanym nagraniu lub posiadają istotne informacje na temat tego przestępstwa, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 815-19-00 lub telefon alarmowy 112. Nagranie z monitoringu można obejrzeć na stronie internetowej lubelska.policja.gov.pl.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Zamościu minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że osoba, która pomoże złapać sprawcę podpalenia stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz punktu szczepień w Zamościu otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

„We współpracy z policją taką nagrodę przyznam i chciałem zachęcić wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje dotyczące wczorajszych czy dzisiejszych bardziej incydentów, o przekazywanie informacji do policji” – powiedział Niedzielski.

Nagranie z monitoringu pokazuje, że operator śledził tego człowieka odkąd pojawił się w miejscu przestępstwa. Kamera śledziła każdy jego ruch, dobrze kadrowali człowieka z zapalniczką, nagrali całość zdarzenia. I to jest najdziwniejsze w tej historii – trwało to kilka minut, a mimo to nie udało się złapać człowieka na starym rowerze… To musi być jakiś wybitny kolarz…



(PAP)