Dr Hałat: „Coraz mocniej świeci gwiazda ludobójstwa”

Były zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych i były szef GIS oraz epidemiolog, dr Zbigniew Hałat udzielił wywiadu „Radiu Maryja”. Ekspert mówił m.in. o nowym wariancie koronawirusa – mutacji delta.

Dr Hałat stwierdził w wywiadzie, że „że każdy wirus modyfikuje się nieustannie w kierunku mniejszej zjadliwości”.



– Nawet gdyby uznać, że wariant Delta jest bardziej zaraźliwy, to jego zjadliwość jest mniejsza z racji leżącej u podstaw naukowej biologii, która jest uznana w medycynie jako kanon i wykładana studentom. Poza tym nawet szkoła podstawowa uczy dzieci, iż przechorowanie daje odporność, a ten kanon nauki jest obecnie łamany przez stwierdzenie, że to nie przechorowanie, ale szczepienie daje odporność. To kompletny absurd – powiedział ekspert.

Specjalista ma też wątpliwości co do tego, czy przyjęcie szczepionki rzeczywiście jest tak bezpieczne, jak przekonują Polaków rządzący.

– Dodatkowo mamy sytuację, w której przyjęcie preparatu powoduje produkcję białka kolca w nieznanych ilościach i nie wiadomo jak długo. Wiadomo za to, że to chorobotwórcze białko osadza się m. in. w gonadach, więc uszkadza płodność i zagraża prokreacji oraz przyszłym pokoleniom – powiedział doktor.

Tak samo sceptyczne podejście ma ekspert do obowiązku szczepienia się przeciw COVID-19.

– Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 wpłynie jedynie na stosunek ludzi przymuszanych do poddania się wstrzyknięciu preparatu o bardzo wysokim ryzyku zgonu i przewlekłej choroby nagle ujawniającej się – stwierdził epidemiolog.

Dr Hałat twierdzi, że mainstreamie eksperci i rządzący posługują się „perswazją przyjazną sprzedawcom szczepionek” i ignorują wiele faktów. Epidemiolog powiedział, że „stworzono konstrukt handlowy zmuszający rządy, które są pod presją twórców nowego ładu ekonomicznego i światowego”.

Wszystkie zaniedbania, które popełniono w opinii ekspert, komentuje on bardzo mocnymi słowami.

– Na czubku tego wszystkiego niestety coraz mocniej świeci gwiazda ludobójstwa. To jest kanon myślenia o tym całym kryzysie, który zaczął się w Davos. Wskazano tam na cel, jakim jest podanie zastrzyku możliwie największej liczbie osób.

Źródło: Radio Maryja