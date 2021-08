Nadchodzi nowa szczepionka przeciw covidowi. Pierwsza tradycyjna. UE zamówiła już setki milionów dawek. Plany sięgają 2023 roku

Komisja Europejska zatwierdziła kontrakt z amerykańską firmą Novavax na 200 milionów dawek jej szczepionki przeciwko Covid-19.

W ramach tej umowy państwa członkowskie UE będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax, z opcją 100 mln dodatkowych dawek w czwartym kwartale 2021 roku oraz w latach 2022 i 2023.

Zawarcie umowy z amerykańskim koncernem przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

„Ponieważ nowe warianty koronawirusa rozprzestrzeniają się w Europie i na świecie, ta nowa umowa z firmą, która już z powodzeniem testuje swój preparat przeciwko tym wariantom, stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla naszej populacji. To dodatkowo wzmacnia nasze szerokie portfolio szczepionek, z korzyścią dla Europejczyków i naszych partnerów na całym świecie” – twierdzi von der Leyen.

Europejska Agencja Leków (EMA) wciąż prowadzi ewaluację szczepionki Novavax przed dopuszczeniem jej na rynek unijny.

Szczepionka przeciw civod-19 inna niż dotychczasowe

Novavax to szczepionka podjednostkowa. Oznacza to, że zawiera ona białko wirusa, na które wytwarzane są przeciwciała. Białko do tej szczepionki powstaje w komórkach motyli, zaś odpowiedź immunologiczną wzmacnia substancja z mydłodrzewu.

Preparat ten działa na podobnej zasadzie, jak znane szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B albo tężcowi. Innymi słowy, oparty jest na zupełnie innej technologii niż dotychczas dopuszczone preparaty wektorowe (AstraZeneca, Johnson&Johnson) oraz mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna).

Więcej na temat nowej szczepionki poniżej.