Niedzielski na tropie. Wskazuje na obce służby i zapowiada masową kontrolę internetu

Minister zdrowia Adam Niedzielski na tropie tzw. antyszczepionkowców. Zapowiada większą kontrolę internetu oraz sugeruje, że za część wpisów nieprzychylnych oficjalnej covidowej i szczepionkowej narracji pochodzi od obcych służb.

Niedzielski wybrał się do Białegostoku, gdzie na konferencji spotkał się z dziennikarzami. Tradycyjnie już wygłosił swoją tyradę w kierunku tzw. antyszczepionkowców. Do tej grupy zaliczani są już wszyscy przeciwnicy zarówno szczepień w ogóle, szczepień obowiązkowych, jak i totalitarnej segregacji sanitarnej, która bezpowrotnie zmienia znany dotychczas świat.

Niedzielski w tropieniu tzw. antyszczepionkowców zapowiedział ścisłą współpracę z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Zasugerował, że w najbliższym czasie możemy być świadkami masowej kontroli i inwigilacji w sieci internetowej.

– Razem z ministrem Ziobrą będziemy starali się znaleźć takie metody i kwalifikacje, aby poziom zabezpieczenia i odpowiedzi państwa odbywał się na każdym etapie – na etapie internetu, na etapie, kiedy reaguje policja i na etapie postępowań prokuratorskich – zapowiedział minister.

– Będziemy prowadzili monitoring tego, co dzieje się w internecie – poinformował.

Wolność według Niedzielskiego

Podzielił się także swoją definicją wolności.

– Idea wolności i nadużywanie jej pod kątem głoszenia czegokolwiek, również wartości czy treści obraźliwych wobec innych osób, nie jest ideą, która prowadzi do harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa, tylko prowadzi do podburzania, jątrzenia, dzielenia społecznego, co oparte jest też na manipulacjach – powiedział Niedzielski.

Nie uściślił, czy w kwestii podburzania, jątrzenia, manipulowania i dzielenia społecznego na myśli miał m.in. siebie.

Identyfikacja adresów IP przeciwników obowiązkowych szczepień

Zapowiedział także zmiany w prawie, by surowo karać tzw. antyszczepionkowców.

– To nie będzie stosowanie zarzutu nielegalnego zgromadzenia, tak jak do tej pory. To będą przede wszystkim zarzuty związane z naruszeniem integralności majątkowej czy integralności osobistej – powiedział.

– Podjęto konkretne kroki, aby identyfikować adresy IP wszystkich anonimowych internautów, którzy naruszają bezpieczeństwo publiczne w sieci – dodał.

Niedzielski na konferencji w Białymstoku mówił także o przyszłych obostrzeniach, restrykcjach, nakazach i zakazach. Zapowiedział kiedy i gdzie w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone. Więcej na ten temat w poniżej.