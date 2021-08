Amerykańscy kongresmeni znowu ostrzegają Polskę. Belki we własnym oku nie dostrzegają

Członkowie Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z obydwu partii wezwali w piątek we wspólnym oświadczeniu polskie władze do zagwarantowania „wolnych i niezależnych mediów oraz inwestycji USA w Polsce” w kontekście debaty na temat nowelizacji ustawy medialnej i losu telewizji TVN. Zabawne jest to, że o „wolnych i niezależnych mediach” mówią politycy państwa, które dało światu największych cenzorów i wrogów wolności słowa – Google i Facebook. No i jeszcze jest śmieszne nazywanie TVN „niezależnym medium”.

„Kongres będzie uważnie przyglądał się temu, jak rozstrzygną się losy nowej ustawy medialnej oraz odnowienia licencji TVN i wzywa polskie władze do zapewnienia, by wolne i niezależne media, a także amerykańskie inwestycje w Polsce były chronione” – napisała we wspólnym oświadczeniu szóstka kongresmenów z komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Wśród sygnatariuszy są przewodniczący komisji Demokrata Gregory Meeks, najwyższy rangą republikański członek komisji Michael McCaul, a także po dwóch innych deputowanych z obu partii: Demokraci – Bill Keating i Gerry Connolly oraz Republikanie – Brian Fitzpatrick i Steve Chabot.

W oświadczeniu politycy stwierdzają, że przyjęcie nowelizacji ustawy medialnej w efekcie wyrzuciłoby z polskiego rynku amerykańską firmę Discovery, będącą „właścicielem TVN24, największego w kraju niezależnego kanału informacyjnego”.

Utrzymują też, że zgłoszony przez posłów partii rządzącej projekt jest elementem wpisującym się w „niepokojący trend dotyczący niezależnych mediów w Polsce”, która od pięciu lat spada w rankingach wolności mediów.

„Od czasu, kiedy ruch Solidarności doprowadził do transformacji Polski z komunistycznej dyktatury w liberalną demokrację, silne, nieustające i ponadpartyjne poparcie dla stosunków USA i Polski opierało się na wspólnym zobowiązaniu do demokratycznych zasad i fundamentalnych swobód dla wszystkich naszych obywateli. Jesteśmy zatem coraz bardziej zaniepokojeni trwającymi atakami na wolną prasę, niezależne sądownictwo i rządy prawa w Polsce” – oświadczyli kongresmeni.

Do publikacji stanowiska dochodzi kilka dni po tym, gdy podobną opinię wyraziła ponadpartyjna grupa senatorów z komisji spraw zagranicznych Senatu. Senatorowie ostrzegli wówczas, że ruch przeciwko jednej z największych amerykańskich inwestycji w Polsce i wolności mediów może negatywnie wpłynąć m.in. na stosunki obronne między Polską i USA.

Wcześniej krytycznie do rozpatrywanego przez Sejm projektu odnieśli się kilkakrotnie przedstawiciele Departamentu Stanu oraz ministerstwa handlu. Doradca szefa dyplomacji USA Derek Chollet oznajmił ze swej strony, że sprawę osobiście śledzi też prezydent Joe Biden.

Według projektu nowelizacji, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Mogłoby to oznaczać potencjalnie konieczność sprzedaży TVN-u przez Discovery.

Niektóre źródła sugerują, że amerykańskim politykom nie chodzi tak naprawdę o TVN, ale o będącą w tle rozgrywkę o mienie pożydowskie w Polsce.

Oczywiście Amerykanom nie przeszkadza, że w Polsce i reszcie świata Google i Facebook cenzurują na potęgę niezależne treści…

Źródło: PAP