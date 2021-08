Grzegorz Braun do dziennikarki: „Pani kpi czy o drogę pyta?” [VIDEO]

Konfederacja domaga się transparentności w sprawie uchylenia immunitetu Prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Jej przedstawiciele w Sejmie złożyli wniosek o udostępnienie posłom wszelkich niezbędnych dokumentów.

Grzegorz Braun zabrał głos ws. sporu na linii prezes NIK Marian Banaś – rząd Prawa i Sprawiedliwości. Banaś co i rusz odpala nowe „bomby” wskazujące na źle działające państwo. Ostatnio ws. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez resort Zbigniewa Ziobry.

Wcześniej z kolei Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, któremu śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Immunitet Banasia. Braun składa wniosek do marszałek Witek

Niedługo posłowie będą głosować ws. uchylenia immunitetu Banasiowi. Grzegorz Braun z Konfederacji zaapelował, aby posłom udostępnić wszelkie dostępne dokumenty, by na ich podstawie – a nie jedynie medialnych przesłanek mogli podjąć właściwą decyzję.

Braun wskazał, że punktem wyjścia do transparentności postępowania w sprawie uchylenia immunitetu Banasiowi powinno być „ujawnienie kluczowych w tej sprawie dokumentów przynajmniej posłom”, gdyż ci będą zajmować się sprawą we wtorek na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw Poselskich i immunitetowych, a później na posiedzeniu plenarnym.

Dlatego Konfederacja złożyła wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o umożliwienie posłom dostępu do dwóch dokumentów: wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK, oraz raportu NIK dotyczącej działalności Funduszu Sprawiedliwości.

Braun wyraził też przypuszczanie, że wniosek prokuratury „być może” otrzymali posłowie z komisji regulaminowej, ale ogół posłów „nie miał takiej możliwości”.

Braun o Funduszu Sprawiedliwości

Grzegorz Braun odniósł się także do raportu NIK mówiącym o działalności Funduszu Sprawiedliwości. Podkreślił, że ten wątek stanowić może „istotną okoliczność w sprawie”.

– Fundusz Sprawiedliwości jest bowiem agendą Ministerstwa Sprawiedliwości i narzędziem politycznej przystawki PiS – mówił Braun, wskazując na koalicjanta PiS – Solidarną Polskę.

Braun powiedział, że kontrola przeprowadzona przez NIK doprowadziła do przyjęcia „bardzo zdecydowanych, negatywnych wniosków” wobec tych, którzy Fundusz Sprawiedliwości prowadzili, nim dysponowali i nadzorowali w strukturze resortu sprawiedliwości.

– Ktoś tutaj może okazać się sędzią we własnej sprawie. Jeśli wniosek o pozbawienie immunitetu prezesa NIK składa Ministerstwo Sprawiedliwości, wobec którego NIK zakończyła postępowanie z wnioskami radykalnie niekorzystnymi dla ministra sprawiedliwości i jego pomagierów, to zachodziłby tu możliwy konflikt interesu – powiedział Braun.

Dodał, że w sprawie Banasia, jeśli do uchyleniu immunitetu dojdzie, zostanie zakwestionowane prawo prezesa NIK do pełnienia urzędu jeszcze zanim zapadną wyroki sądowe, ale już na skutek postawienia go w stan podejrzenia przez prokuraturę.

Jednocześnie Braun zapewnił, ze Konfederacja występuje z wnioskiem „w interesie publicznym, obywateli i podatników”.

Obowiązkowe szczepienia? Braun odpowiada krótko

Na koniec konferencji jedna z dziennikarek zapytała Brauna czy… szczepienia przeciw Covid-19 powinny być obowiązkowe.

– Szanowna pani redaktor kpi czy o drogę pyta? – krótko odpowiedział Braun.