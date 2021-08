Izraelska armia: Nie chcemy wojny, ale jesteśmy gotowi

Izrael oświadczył w piątek, że nie chce „eskalacji napięcia” na granicy z Libanem, ale „jest gotowy”, by sobie z tym poradzić. To reakcja Tel Awiwu na atak rakietowy Hezbollahu, który ostrzelał izraelskie pozycje w spornym obszarze Farm Szebaa.

„Nie chcemy prawdziwej wojny, ale oczywiście jesteśmy na to gotowi i nie pozwolimy, aby te akty terrorystyczne trwały dalej” – powiedział rzecznik izraelskiej armii Amnon Shefler. „Zrobimy to, co konieczne” – dodał.

Shefler wyjaśnił, że w piątek rano z terytorium Libanu wystrzelonych zostało 19 rakiet, które nie spowodowały żadnych zniszczeń, a większość z nich została przechwycona przez izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła.

Do ataków tych przyznał się Hezbollah, który oświadczył, że był to odwet za izraelskie ataki lotnicze w tym tygodniu na otwarty teren w Libanie.



