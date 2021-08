Kiedy myślisz, że głupiej już być nie może… Wojewoda przyzna publiczne pieniądze na drogi w zależności od… wyszczepienia

Nasz kochane „elity” wymyślają i wprowadzają w życie coraz bardziej chore pomysły. Na piedestał wybił się wojewoda małopolski Łukasz Kmita (PiS), który jako jedno z kryteriów przyznania funduszy na budowy dróg ustalił poziom wyszczepienia gmin.

Mogłoby się wydawać, że politycy sobie tylko żartują, ale niestety taka jest rzeczywistość. Mieliśmy już wozy strażackie dla gmin z największą frekwencją w wyborach prezydenckich, niedawno Michał Dworczyk ogłosił premie (nawet 1 mln) dla gmin z najwyższym odsetkiem wyszczepień.

Teraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita uzależnia przyznanie pieniędzy publicznych (a więc wszystkich podatników, także niezaszczepionych) od liczby zaszczepionych osób.

Samorządy w Małopolsce mogą już składać wnioski na 2022 rok o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg lokalnych.

Do podziału jest 177 082 602,16 zł.

– Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne – tak istotne w dobie mierzenia się z gospodarczymi skutkami pandemii. Wnioski można składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru, tj. do 25 sierpnia 2021 r. – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zgodnie z decyzją wojewody Kmity, premiowane będą samorządy, które skutecznie zorganizują akcje promujące szczepienia w ramach festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych.

To dodatkowe kryterium, dotąd niespotykane, w kwestii podziału publicznych pieniędzy.

W kryterium przyjęto, że miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców i gminy miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie w przypadku:

zaszczepienia podczas takich akcji minimum 200 osób otrzymają 1 punkt,

zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 3 punkty,

zaszczepienia minimum 400 osób otrzymają 5 punktów.

Natomiast gminy wiejskie i miasta poniżej 5 tysięcy mieszkańców w przypadku:

zaszczepienia minimum 100 osób otrzymają 1 punkt,

zaszczepienia minimum 200 osób otrzymają 3 punkty,

zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 5 punktów.

Ocena będzie prowadzona dla działań samorządów, które odbyły się po 12 czerwca 2021 r. i trwają do 31 sierpnia 2021 r. Dany samorząd może organizować więcej niż jeden punkt szczepień tymczasowych w okresie od 12 czerwca do 31 sierpień, zaś liczba szczepień (I dawka) sumuje się.

Źródło: portalsamorzadowy.pl