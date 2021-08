Niedzielski o powrocie do szkół i szczepieniu dzieci

Zakładamy z prawdopodobieństwem przekraczającym 90 proc., że dzieci znowu wrócą do szkoły we wrześniu w stacjonarnym trybie nauczania – powiedział w piątek w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Zakładamy z prawdopodobieństwem przekraczającym 90 proc., że dzieci znowu wrócą do szkoły we wrześniu, w stacjonarnym trybie nauczania, że cały rok szkolny, mam nadzieję, rozpocznie się tak jak rozpoczynał się zawsze tradycyjnie spotkaniem i będziemy po prostu naukę kontynuowali” – powiedział Niedzielski.

Pytany o szczepienia dla dzieci przeciwko koronawirusowi Niedzielski przypomniał, że obecnie istnieje taka możliwość dla dzieci w grupie 12-15 lat.

„I mamy zaszczepionych ponad 700 tys. dzieci w tej grupie. To jest około 25 proc., ale pamiętajmy, że mamy sezon wakacyjny i dzieci jeżdżą na wakacje z rodzicami czy same, więc niekoniecznie jest to rzecz, która jest dla nich w tej chwili priorytetowa” – mówił minister. „Ale im bardziej zbliżamy się do początku roku szkolnego, tym mam nadzieję, że będzie ta tematyka szczepień coraz bardziej obecna” – dodał.

Dopytywany, czy możliwe jest szczepienie młodszych dzieci, Niedzielski podkreślił, że najważniejsze w tej sprawie jest bezpieczeństwo.

„Jeżeli będą przedstawione badania, a te badania będą zweryfikowane przez EMA, ale też oczywiście przeanalizowane przez nasze urzędy, które się tym zajmują, to wtedy taką możliwość dopuścimy” – zaznaczył Niedzielski, podając, że wyniki badań klinicznych ze szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat mają zostać przedstawione we wrześniu.



(PAP)