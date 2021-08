Plan Niedzielskiego: segregacja sanitarna, monitoring Internetu i „antyszczepionkowców”

Minister Adam Niedzielski ogłosił, że czwarta fala już w Polsce jest. W rozmowie RMF FM powiedział jak w najbliższej przyszłości będą wyglądały obostrzenia.

Liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce, prawie 40-milionowym państwie, wciąż jest niewielka – mimo to min. Adam Niedzielski ogłosił, że mamy już do czynienia z czwartą falą pandemii.

Pisaliśmy o tym:

W wywiadzie dla RMF FM minister zdrowia stwierdził, że restrykcje powrócą wtedy, gdy dziennie będzie wykrywane ponad tysiąc przypadków zachorowań. O tym, że to wciąż niewielka liczba zakażeń, pisał dr Sławomir Mentzen:

Restrykcje nie będą jednak dotykały wszystkich po równo. Minister zdrowia wprost zapowiedział segregację sanitarną stwierdzając, że restrykcje „zaczynałbym od obszarów gdzie jest najmniej zaczepionych na poziomie wojewódzkim„.

Niedzielski mówił także, że będzie „robić wszystko, by osoby zaszczepione ponosiły jak najmniejsze konsekwencje„.

W wywiadzie pojawił się także wątek obowiązkowych szczepień dla medyków. Minister powiedział tylko, że „rozumie” ten postulat.

Antyszczepionkowcy pod „szczególnym nadzorem”?

Minister zdrowia zapowiada, że weźmie się za tzw. „antyszczepionkowców”. Tym mianem ostatnio określa się również wolnościowców, którzy nie zgadzają się na segregację sanitarną czy przymus szczepień.

– Prowadzę non stop rozmowy z osobami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Polsce. Takie rozmowy prowadziłem z panem ministrem Kamińskim, z wicepremierem Kaczyńskim, również z ministrem Ziobrą. No i cały czas rozmawiamy o tym z panem premierem Morawieckim. Można powiedzieć, że podzieliliśmy sobie tę sytuację na pewne etapy. Etapy związane z tym jak ewoluuje ta agresja antyszczepionkowców. To wszystko zaczęło się w internecie, (…) gdzie w ramach wyznawania wolności słowa żadne z tych treści nie były ograniczane. Zresztą liczba manipulacji, fake newsów, która się pokazuje jest praktycznie nie możliwa do opanowania. Ale niezależnie od tego pracujemy nad takim rozwiązaniem, żeby prowadzić stały monitoring – powiedział Niedzielski.

– Stawiamy na monitorowanie tego co się dzieje w Internecie i monitorowanie nie tylko pod kontem dementowania fake newsów, ale również obserwowania czy analizowania różnych stron, które odpowiadają organizacjom antyszczepionkowym (…) Druga rzecz to jest wzmocnienie nadzoru nad punktami szczepiennymi i tu minister Kamiński (Mariusz Kamiński – szef MSWiA – przypis red.) od razu po sytuacji w Grodzisku podjął z jednej strony razem z Komendantem Szymczykiem (Jarosław Szymczyk, komendant główny policji – przypis red.) decyzje o wzmocnieniu ochrony – dodał.

– Idziemy w kierunku przepisów, które są zdecydowanie bardziej dolegliwe, czyli kwalifikacje prawne tych występków nie będą już zaczynały się od nielegalnego zgromadzenia bo tak było do tej pory tylko będą odnosiły się do tego, że jest to akt, jest to naruszenie mienia, jest to naruszenie bezpieczeństwa czy zdrowia ludzi. Ale z drugiej strony wystąpiłem do pana ministra Ziobry z prośbą o objęcie specjalnym nadzorem prokuratorskim tego typu spraw. I tu rozmawiamy też o pewnym zjawisku umorzeń, które się pojawiały w prokuraturze i razem z panem ministrem Ziobrą staramy się przyjrzeć tej sprawie więc w zasadzie na każdym etapie, czy to dotyczy działalności internetowej czy już tych aktów bezpośredniej fizycznej przemocy i w związku z tym działaniem policji ale także prokuratury mamy tutaj poukładane elementy, które pomogą uspójnić te działania – kontynuował minister.

Źródło: RMF FM