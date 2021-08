Setki tysięcy Francuzów na ulicach przeciw segregacji sanitarnej [VIDEO]

Manifestujący nieśli ze sobą flagi republiki oraz transparenty z hasłami „Wolność!”, „Macron, nie chcemy twoich przepustek!”.

Z relacji medialnych wynika, że wśród protestujących były też osoby zaszczepione, ale sprzeciwiające się polityce przepustek.

Jak w poprzedni weekend do demonstracji doszło głównie na południu kraju, m.in. w Tulonie, Nicei i Marsylii. Szacuje się, że demonstrujących było co najmniej ćwierć miliona.

W zeszłą sobotę 31 lipca na ulice Francji wyszło co najmniej 204 tys. demonstrujących, przypominają francuskie władze.

Dotychczas przepustka sanitarna, informująca o pełnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19 lub posiadaniu negatywnego testu, obowiązywała osoby udające się do miejsc kultury i rozrywki, jednak od poniedziałku wymagana będzie również w kawiarniach, sklepach, na wystawach, w restauracjach i pociągach, ale nie w metrze i transporcie podmiejskim.

Obecnie niemal 66 proc. populacji Francji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a w pełni zaszczepione jest prawie 55 proc.

Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował, że przepustki mają obowiązywać do 15 listopada br.

The French people show the world how to protest once again with massive protests against vaccine passports across the country! 🇫🇷

From #Toulon in southeast #France via @AnonymeCitoyen #Frankrike pic.twitter.com/dhUdqTg9HJ

— Jonna ✞ (@dufrianord) August 7, 2021