Braun MASAKRUJE posła PiS w TVP Info [VIDEO]

Grzegorz Braun pojawił się w TVP Info we wczorajszym wydaniu „Minęła 20”. Bartłomiej Graczak i jego goście rozprawiali na temat kolejnej, tzw. czwartej fali oraz szprycowania.

Prowadzący rozprawiał nad tym, czy możliwe jest połączenie wszystkich formacji politycznych w walce ze wspólnym wrogiem, czyli kolejną falą mniemanej pandemii.

– Myślę, że to największe pytanie w tej kwestii do pana posła Brauna. Czy on będzie chciał podpisać się pod tym, żebyśmy wszyscy, jako politycy, jako cała klasa polityczna zachęcali do szczepienia się – tak jak zachęca papież Franciszek. Więc ci wszyscy, którzy mówią o sobie, że są głęboko wierzącymi katolikami, powinni przynajmniej wysłuchać tego, co mówi papież Franciszek – grzmiał poseł PiS Robert Gontarz.

– A on mówił tak: „Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. To opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie i życie, także życie innych. Nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna, bo jeśli lekarze przedstawiają ją jako coś dobrego, to nie stanowi specjalnego zagrożenia. Czemu jej nie przyjąć?” – cytował papieża poseł partii rządzącej.

– Więc jeśli np. ktoś dajmy na to uważa się za głęboko wierzącego katolika i mówi, żeby się nie szczepić, bądź mówi, że to nie jest coś dobrego, a to przecież chroni życie ludzkie, o czym mówi papież Franciszek. Jeśli ktoś mówi, że gospodarka powinna być odblokowana, a nie widzi, że właśnie szczepienie jest tym takim elementem, który pozwoli na odblokowanie gospodarki już na stałe, no to pojawia się pytanie o co tu chodzi? Czy tu chodzi o zbijanie tylko i wyłącznie kapitału politycznego, bo raczej nie o wartości – sączył dalej swoją propagandę reprezentant PiS.

Do tych słów odniósł się Grzegorz Braun, w pierwszej kolejności pozdrawiając wszystkich uczestników wczorajszego Marszu Wolności w Katowicach. Jak mówił, wyszli oni na ulice, by „zamanifestować swoje przywiązanie do standardów cywilizacyjnych: równości wobec prawa, prawa do prywatności, prawa do niebycia poddawanym eksperymentom medycznym itd.”.

– I zaś prezes Kaczyński, superpremier, szef nadresortu siłowego w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, postawiwszy się nad bezpieką i nad wojskiem, czego państwo nie zacytowaliście, przychylił się również do urzędowej dyskryminacji. Bo segregacja to dyskryminacja. Wyzwanie do tego, żeby represjonować osoby, które proszą o poszanowanie swojej prywatności i proszą o zachowanie standardów wolności w trosce o własne zdrowie, okładanie ich jakimiś represywnymi – tak przez prezesa Kaczyńskiego i innych zwanymi obostrzeniami – to nic innego jak dyskryminacja – mówił Braun odnosząc się do wywiadu udzielonego PAP przez prezesa PiS.

Braun zwrócił też uwagę, że wygłaszający swoją tyradę poseł PiS to były marszałek sejmu dzieci i młodzieży – „niech tam wraca”.

– Stwierdzam, że wypowiedziane, jeśli wierzyć relacjom mediów, słowa prezesa premiera Kaczyńskiego to nic innego, jak tylko podżeganie do przestępstw – mówił dalej Braun.

I tu posłowi Konfederacji przerwano. Robert Gontarz z PiS pytał, czy w takim razie papież Franciszek także podżega do przestępstw. – Ale pan jest człowiekiem wierzącym – dodał inny gość TVP Info.

– Ale nie w Jarosława Kaczyńskiego – skwitował krótko Braun.

– Wyzwanie do tego, by osoby, które szanują własną i cudzą prywatność, prawo do dbania o własne i cudze zdrowie na zasadzie wolnego wyboru i wolnej relacji między pacjentem a lekarzem – nie należy blokować systemu opieki zdrowotnej – wzywanie do tego, by tych ludzi dyskryminować to jest, oświadczam, podżeganie do przestępstwa – dodał.

Zapraszają @GrzegorzBraun_ do TVP z nadzieją, że zrobią z niego pośmiewisko, tymczasem to on ośmiesza TVP, partię rządzącą i ich kochanego Prezesa pic.twitter.com/8iLS5IY2tf — Wolność__Słowa (@WolnoscO) August 8, 2021

Źródło: TVP Info