Kaczyński kpi z pomysłu Gowina. „Ten projekt jest śmieszny”

– Chcemy tym zająć się jak najszybciej – tak prace nad tzw. „Lex TVN” skomentował wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Polityk skrytykował pomysły swojego koalicjanta dot. poprawek w ustawie.

Polski mainstream wciąż zajmuje się ustawą, która medialnie nazywane jest „Lex TVN”.

Tymczasem pojawiają się głosy wg których ten projekt to zasłona dymna, za którą toczą się rozmowy o bezpodstawnych rekompensatach dla Żydów za mienie bezspadkowe.

Pisaliśmy o tym:

Co do ustawy medialnej, to brnie ona przez ścieżkę legislacyjną, ale już wiadomo, że nie obędzie się bez zmian. Jarosław Kaczyński dzieli poprawki zaproponowane przez koalicjantów na ciekawe (to te, które proponują kukizowcy) i „śmieszne” (to poprawki ludzi Gowina).

– Chcemy się tym zająć jak najszybciej. Jest poprawka mówiąca o tym, że nadawca nie może być kupiony przez żadną spółkę Skarbu Państwa (poprawka koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia – red.). Nie było zresztą takiego planu, nikomu to do głowy nie przychodziło, bo w grę wchodziły sumy, na które żadna firma państwowa, polska, nie mogłaby sobie pozwolić. To byłoby zresztą sprzeczne z Kodeksem handlowym. To są wymysły opozycji – mówił prezes PiS.

Tak polityk skomentował poprawki proponowane przez Porozumienie:

– Uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne. Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny – komentował Jarosław Kaczyński.



– Trzeba też pamiętać, że tego rodzaju prawa można nadać tylko na zasadzie wzajemności. To oczywiście na razie jest sfera marzeń, ale to powinno być choć możliwe prawnie. W wielu krajach UE te przepisy są dużo bardziej rygorystyczne – dodawał prezes PiS.

Źródło: PAP, NCzas, Interia