Korwin-Mikke: Konfederacja jest najsilniejszą partią prawicową w Europie [VIDEO]

Na kolejne Wakacje z Konfederacją będzie trzeba czekać do następnego roku. Podczas spotkań z sympatykami liderzy Konfederacji często przemawiali. Głos chętnie zabierał także Janusz Korwin-Mikke. Na ostatnim spotkaniu mówił m.in. o ogromnym potencjale Konfederacji.

Podczas występu w Krakowie Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji i prezes partii KORWiN, mówił, że „Konfederacja jest najsilniejszą partią prawicową w Europie”.

– Musimy pilnować wolności, bo jej zagłada nadciąga z zachodu, poprawność polityczna, różne zakazy i niestety bardzo wielu ludzi temu ulega – mówił wolnościowiec.

Polityk mówił, że „Konfederacja to po prostu coś jak amerykańska Partia Republikańska, która chce powrotu normalności i liczymy, że z Waszą pomocą nam się to uda„.

– Dlaczego w Polsce, my dostajemy 5-10%, a w USA, ludzi myślących jak my jest 25%? Bo do USA wyjechali ludzie, którzy kochali wolność i zabierali swoje dzieci, swoje obyczaje, swoją kulturę – mówił Janusz Korwin-Mikke.

Polityk poruszał również inne tematy. Będąc w Krakowie powrócił do tematu niedawnej rocznicy Powstania Warszawskiego.

– Widzicie te domy, Sukiennice, Kościół Mariacki, piękne prawda? Widzicie stare miasto? Dzięki komu je mamy? – pytał.

Wyjaśnił, że to dzięki Edwardowi Godlewskiemu, który nie posłuchał rozkazu AK, który podyktował Londyn i nie wszczął w Krakowie powstania takiego jak to w Warszawie.

Janusz Korwin-Mikke przypomniał też o smutnej statystyce, czyli rekordowej ilości zgonów w Polsce w ostatnim czasie.

– Co zrobić z tymi, dzięki którym zginęło 150 tys. ludzi? Ludzie pytają, co to są te nadmiarowe zgony. To nie są zgony na COVID. Na COVID w wyniku działania naszego rządu zginęło raptem 10-15 tys. ludzi więcej, niż gdyby rząd nic nie robił. – mówił.