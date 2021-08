Ktoś tu manipuluje. Diametralnie różne sondaże ws. segregacji sanitarnej

Polacy nie chcą takiej segregacji społeczeństwa, jak we Francji – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu”. Co ciekawe, ledwie dzień wcześniej wyniki podobnego badania opublikowano w „Rzeczpospolitej” – tam wyszło, że Polakom segregacja jednak się podoba.

„SE” w pytaniu skierowanym do badanych przypomniał, że od sierpnia we Francji wchodzą obostrzenia dla niezaszczepionych przeciw COVID-19, do restauracji, pociągu czy kina mogą wejść tylko osoby zaszczepione lub mające negatywny test.

Na pytanie, czy w Polsce powinny zostać wprowadzone takie same obostrzenia, 52 proc. odpowiedziało: nie, 42 proc. – tak, a 6 proc., że nie wie.

„Polacy przedkładają wolności osobiste, nad interwencjonizm państwowy w ich sprawy związane ze spędzaniem czasu wolnego i decydowaniem o własnym losie. Boją się czegoś takiego, co może przynieść nieoczekiwane skutki, jeżeli chodzi o tego typu zaangażowanie państwa. Mogą być jakieś skutki uboczne nie tylko negatywne dla zdrowia” – skomentował dla „SE” socjolog, prof. Henryk Domański.

Se.pl podało, że badanie zrealizował Instytut Badań Pollster od 30 lipca do 2 sierpnia br. na próbie 1049 dorosłych Polaków.

Dzień wcześniej podobny sondaż, przeprowadzony tym razem przez IBRIS, opublikowała „Rzeczpospolita”.

Według tego badania 59 proc. Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowych paszportów covidowych na wzór francuski. Przeciwnego zdania jest 37 proc. Polaków.

Ktoś tu ewidentnie próbuje sondażami nakierowywać społeczeństwo na „odpowiedni” tok myślenia. Taki przestrzał w badaniach przeprowadzanych praktycznie w tym samym czasie jest trudny do wytłumaczenia.

Szczepienia. Rozwiązanie francuskie

Obowiązek posiadania „przepustek sanitarnych” w miejscach rozrywki i kultury, w których zebrało się ponad 50 osób, został wprowadzony we Francji 21 lipca. Ma on zostać rozszerzony na pociągi, bary, kawiarnie, restauracje i wystawy począwszy od 9 sierpnia.

Francuzi czwarty tydzień z rzędu protestują przeciwko rozwiązaniom zaprowadzającym segregację sanitarną, nazywaną nawet nową formą apartheidu.