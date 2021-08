W pełni zaszczepieni Włosi spalili covidowe przepustki. „Wolność!” [VIDEO]

W kilkudziesięciu włoskich miastach odbyły się w sobotę manifestacje i wiece przeciwników obowiązku posiadania przepustek Covid-19. W protestach uczestniczyły tysiące osób.

Demonstracje zorganizowano dzień po wejściu w życie dekretu rządu Mario Draghiego, na mocy którego tzw. Green Pass trzeba okazywać przy wstępie do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, muzeów, zabytków, na basen, do siłowni, klubów fitness, na imprezy targowe, sportowe i festyny oraz zjazdy i konferencje.

W Rzymie na Piazza del Popolo odbyła się kolejna od końca lipca manifestacja przeciwników wymogu przepustki covid, który uczestnicy protestu nazwali „dyktaturą sanitarną”.

Wznoszono hasła „wolność” i „Nie dla Green Pass”.

Roma pic.twitter.com/efV06tAgN0 — Sapere è un Dovere (@SapereeunDovere) August 7, 2021

Wcześniej w pełni zaszczepienie Włosi spali publicznie swoje covidowe przepustki.

This morning Italians started burning there VaxPassports.

This how none-compliance works.

Please support our Italian/French brothers and sisters today in there protests across the country.#NoVaccinePassports #PassSanitaire #NoGreenPass#NoVaccineMandates #Manifs7aout pic.twitter.com/y6fjt9AQQ7 — Shaun K (@skbytes) August 7, 2021

W Mediolanie demonstrowało, według policji, około 5 tysięcy osób. Manifestanci przeszli ulicami centrum, blokując ruch.

Pod hasłami wolności zorganizowano manifestację na centralnym Piazza Castello w Turynie. „Nie istnieje przepustka do wolności” – skandowali protestujący. Wznosili okrzyki wymierzone w polityków i dziennikarzy.

Torino NO GREEN PASS pic.twitter.com/aJN0xKD2Ew — Luca Donadel (@realDonadelLuca) August 7, 2021

Także we Florencji kilkuset przeciwników Green Pass wyszło na ulice, choć nie otrzymali zgody policji na organizację protestu. Doszli między innymi pod siedzibę redakcji lokalnego dziennika „La Nazione”, by tam zaprotestować przeciwko podawaniu informacji o przepustkach i szczepieniach. Manifestanci wznosili okrzyki nazywając dziennikarzy „terrorystami”.



Źródło: PAP