Media Narodowe: Polsat zwolnił pracownika, który atakował Sośnierza

Wczoraj informowaliśmy, że z informacji Mediów Narodowych wynika, że wśród manifestantów, którzy zaatakowali przed Sejmem posła Konfederacji Dobromira Sośnierza, był pracownik Polsatu i syn polityka związanego z Kukiz’15 i PSL. Teraz portal medianarodowe.com donosi, że Polsat wyciągnął konsekwencje wobec Mateusza Groca i rozwiązał z nim umowę.

Na nagraniu udostępnionym na Twitterze przez dzeinnikarza Wirtualnej Polski Patryka Michalskiego widać postawnego mężczyznę w bluzie z kapturem, który wygraża palcem w stronę posła Dobromira Sośnierza, a następnie podchodzi do niego. Media Narodowe podały, że mężczyzna widoczny od ok. 30 s. nagrania, to Mateusz Groc, pracownik telewizji Polsat.

Dalszy ciąg zdarzeń uwieczniony został na nagraniu „Super Expressu”. – Chodź tu k***wo. Oddaj immunitet i chodź tu k***wa – słychać słowa Groca skierowane do Sośnierza.

Pracownik Polsatu Mateusz Groc tłumaczy, że on nic złego nie zrobił tylko sobie stał w tłumie. Tymczasem na filmie od @se_pl widać i słychać, jak krzyczy do @D_Sosnierz:

– Chodź tu k***wo. Oddaj immunitet i chodź tu k***wa

cc @szachmad pic.twitter.com/l4kHAIsJuN — Marcin Białasek (@MBialasek) August 12, 2021

W odpowiedzi na pytanie Mediów Narodowych, czy mężczyzna z nagrania to pracownik Polsatu oraz czy był na proteście w godzinach pracy, czy też poza nimi, rzecznik prasowy Telewizji Polsat i Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk odpowiedział: „Był to nasz współpracownik, nie był zatrudniony na etacie. Nie był wówczas w pracy. Umowa została rozwiązana”.

Źródło: medianarodowe.com