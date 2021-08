Pod osłoną „lex TVN”. Nawet 30-dniowa kwarantanna dla podejrzanych o zakażenie

Gdy głównym tematem w mediach był „lex TVN”, po cichu, 2 sierpnia, do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Jak się okazuje, władza szykuje ogrom zamian w przepisach dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Czy to te działania miały być przykryte przez poselski projekt dotyczący zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, złożony w Sejmie 7 lipca?

Wczoraj pisaliśmy o zmianach w przepisach dotyczących obowiązkowych szczepień. W rządowym projekcie liczącym blisko 300 stron jest ich jednak znacznie więcej.

Rząd warszawski w przygotowanej nowelizacji chce nadać państwowemu inspektorowi sanitarnemu nowe uprawnienia. Co więcej, jeśli przepisy wejdą w życie, będzie je on realizował w drodze decyzji.

W rządowym projekcie proponuje się bowiem dodanie do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych m.in. art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a.

1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii państwowy

powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, może:

1) nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu,

w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym;

2) przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach wydanych na

podstawie art. 34 ust. 5, do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę

badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż

do 30 dni.

2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może wystąpić do lekarza

sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji, izolacji lub

izolacji w warunkach domowych, do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym

mającym na celu wykluczenie zakażenia.

3. Działania przeciwepidemiczne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być

odpowiednio stosowane wobec osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie

biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, który spowodował wprowadzenie stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także wobec osoby, która w okresie

odpowiadającym okresowi wylęgania choroby zakaźnej wywołanej tym biologicznym

czynnikiem chorobotwórczym przebywała na obszarze jej występowania lub w inny

sposób była narażona na zakażenie, w szczególności w przypadku zakażenia lub narażenia

na zakażenie wariantami biologicznego czynnika chorobotwórczego o nieustalonej

charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub

zjadliwości.

4. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 33 ust. 3 i 3a.”.

Oznacza to, że państwowy inspektor sanitarny w myśl tych przepisów będzie mógł przedłużyć do miesiąca kwarantannę. Chodzi także o przypadki „podejrzenia o zakażenie”.

Co więcej, będzie mógł to zrobić na mocy decyzji, która to ma „rygor natychmiastowej wykonalności” (art. 33 ust. 3). Ponadto decyzje te „wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:

1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;

2) nie wymagają uzasadnienia;

3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób” – czytamy w art. 33 ust. 3a.

Źródło: sejm.gov.pl